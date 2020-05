Video toont briesende en dreigende Bolsonaro

Volgens Moro heeft Bolsonaro de federale politiebaas de laan uitgestuurd om onderzoeken naar drie van zijn zonen te dwarsbomen. Via verhoren probeert het parket te achterhalen of er voldoende aanwijzingen zijn om Bolsonaro te beschuldigen van machtsmisbruik en obstructie van justitie.

De beelden van de bijeenkomst -die dateren van voor het ontslag van Moro, waren verzegeld en maakten deel uit van bewijsmateriaal dat werd gepresenteerd door Moro. In de video klaagt een fulminerende Bolsonaro onder meer dat hij geen informatie krijgt van de federale politie. 'Ik heb al geprobeerd om mensen in onze beveiliging in Rio de Janeiro officieel te vervangen, maar dat lukte niet. Ik ga niet wachten tot ze mijn hele gezin verpesten.'

Kort nadien zette Bolsonaro de politiechef aan de deur, waarna ook Moro ontslag er de brui aan gaf. In een reactie op Facebook zegt de president dat hij het over leden van zijn eigen beveiliging had en niet over belangrijke politiemensen.