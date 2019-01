Vijf ingenieurs opgepakt na dodelijke dambreuk in Brazilië

In de VS is een classaction gelanceerd tegen de mijngigant Vale, de uitbater van de site waar de ramp plaatsvond. Hij wordt ervan beschuldigd 'valse informatie verspreid te hebben over de veiligheid van zijn werknemers'.

In Brazilië draait het onderzoek naar de instorting van een dam op een site van de mijngigant Vale op volle toeren. Het speurwerk leidde dinsdag tot enkele arrestaties. Justitie liet vijf ingenieurs oppakken, onder wie twee managers van de Braziliaanse producent van ijzererts.

Vale krijgt de wind van voren sinds zich vorige vrijdag een dambreuk voordeed bij een mijn in Brumadinho, in het oosten van het land. De golf ijzerhoudend afvalwater die vrijkwam, veroorzaakte een gigantische modderstroom. Zeker 65 mensen overleefden de ramp niet. Zowat 280 mensen zijn nog vermist.

Vrijwel meteen doken vragen op over de veiligheidsnormen die Vale hanteert voor de dammen waarin het mijnafval opslaat. In november 2015 had zich ook al een ramp voorgedaan op een andere site van de ijzerertsproducent.

De vijf ingenieurs zijn gearresteerd op verdenking van moord, vervalsing van documenten en het plegen van milieumisdrijven.

Topman Fabio Schvartsman verzekerde de Brazilianen afgelopen weekend dat zijn bedrijf na de tragedie van 2015 de veiligheidsmaatregelen voor dammen verscherpt had. Maar de Braziliaanse bevolking heeft grote twijfels over die beweringen.

Ook de speurders lijken met een hoop vragen te zitten. Daarom vaardigden ze dinsdag huiszoekings- en arrestatiebevelen uit. De vijf opgepakte ingenieurs stonden in voor de veiligheid bij de dam in Brumadinho. Ze zijn gearresteerd op verdenking van moord, vervalsing van documenten en het plegen van milieumisdrijven.

