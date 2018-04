Virtuele munt moet woningen betaalbaar maken in Argentinië

Sinds de economische crisis van 2001 is het kopen van een woning voor de meeste Argentijnen onbetaalbaar. De regering wil het woningbezit stimuleren met toegankelijke, maar risicovolle hypotheken.

‘We hadden ons al neergelegd bij een leven lang huren’, zegt Sol Mirenzi (27). Ze wilde dolgraag samenwonen met haar vriend Valentín, maar was beducht voor de reputatie van de banken. Toch kreeg het stel een hypotheek, in zogenaamde uva.

De uva is een virtuele munt die de Argentijnse centrale bank in 2016 invoerde om de droom van veel Argentijnen, een eigen huis, mogelijk te maken. De prijs van de munt is gekoppeld aan het prijspeil. Dat betekent dat de maandlasten van hypotheken in uva’s variabel zijn. Dat klinkt onzeker, maar dat is het volgens experts niet.

440 miljoen In maart 2016, voor de intro ductie van de virtuele munt uva, werd voor 32 miljoen euro hypotheken verstrekt. In februari 2018 was dat al ge stegen tot 440 miljoen euro.

De econoom Federico Rouco denkt dat de uva tot een revolutie op de woningmarkt kan leiden. ‘Slechts 2 procent van de Argentijnen kon een hypotheek krijgen’, schat hij. ‘Door de chronische inflatie rekenden banken zeer hoge maandlasten aan. Consumenten betaalden tot 30 procent rente. Nu bieden de banken kredieten tegen fors lagere rentes. Ook de maandlasten zijn gehalveerd vergeleken met de traditionele hypotheek.’

Sol en Valentín merken dat de banken sinds de invoering van de uva een stuk flexibeler zijn geworden. De staatsbank Banco Ciudad bood hun 54.000 euro aan uva’s tegen een rente van 4,9 procent, met een aflossingstermijn van 15 jaar. Met de hulp van familie kon het koppel de benodigde 25.000 euro aan eigen vermogen inbrengen. Net genoeg om een moderne studio van 35 vierkante meter in het noorden van Buenos Aires te kunnen kopen.

Ze hebben nu wel een woning, maar ook een fikse schuld in uva’s. En die schuld stijgt met de inflatie mee. ‘In het begin vond ik dat zo spannend dat ik dagelijks de prijs van de uva controleerde’, geeft Valentín toe. Sol relativeert: ‘De huurprijzen stijgen ook en we mogen de looptijd verlengen als de inflatie veel sneller stijgt dan ons loon. Dat staat in het contract.’

Aan de keukentafel pakt Valentín de rekenmachine erbij: sinds ze de woning in maart 2017 betrokken, zijn de hypotheeklasten in peso met 25 procent gestegen, maar dat geldt ook voor hun inkomen. Van de 2.150 euro die het koppel per maand verdient, betalen ze 370 euro voor hun woning. De maandlasten zijn dus voorlopig nog draaglijk.

In peso betaal je uiteindelijk meer dan bij een traditionele hypotheek. Bovendien is de inflatie dan de reële prijsstijging op de woningmarkt. violeta guitart Argentijns econome

Rouco denkt dat starters zoals Sol en Valentin tegen een stootje kunnen. ‘Meestal stijgen de lonen met de inflatie mee. Daarnaast gaan deze jongeren nog carrière maken. Hun reële inkomen zal waarschijnlijk toenemen.’

Kleine lettertjes

De nieuwe hypotheken zijn in trek, zo blijkt uit cijfers van de regering. In maart 2016, de laatste maand voor de introductie van de uva, werden voor 32 miljoen euro hypotheken verstrekt. In februari 2018 was dat gestegen tot 440 miljoen euro. Toch is de omvang van de hypotheekmarkt klein: ze vormt amper 1 procent van de Argentijnse economie. In de buurlanden Chili en Brazilië is dat respectievelijk 17 en 4 procent.

‘90 procent van de nieuwe hypotheken is in uva’s’, zegt de econome Violeta Guitart. Ze maakt zich zorgen over de onstuimige opmars van de nieuwe kredieten en waarschuwt voor de kleine lettertjes. ‘In peso betaal je uiteindelijk meer dan bij een traditionele hypotheek. Bovendien is de inflatie op dit moment hoger dan de reële prijsstijging op de woningmarkt.’

Bang voor massale uitzettingen is Guitart voorlopig niet. Wel vindt ze dat de overheid beter moet voorlichten over de risico’s, ‘zeker gezien de instabiliteit van de Argentijnse economie’.