Washington vraagt Amerikanen om Venezuela te verlaten

De Amerikaanse overheid roept Amerikanen in Venezuela op het land te verlaten. Ook het diplomatiek personeel dat als ‘niet-essentieel’ wordt beschouwd, wordt teruggeroepen.

De terugroeping is het gevolg van een ultimatum dat Venezolaans president Nicolas Maduro heeft gesteld tegen de Amerikaanse diplomaten. Woensdag had Washington de Venezolaanse parlementsvoorzitter Juan Guaido erkend als nieuwe interimpresident van Venezuela. In reactie daarop verbrak Maduro verbrak de diplomatieke banden met de VS en gaf hij het ambassadepersoneel 72 uur de tijd om het land te verlaten.

De VS lanceerden donderdag ook een veiligheidswaarschuwing op de website van Buitenlandse Zaken. Amerikanen die in Venezuela verblijven, wordt aangeraden om het land te verlaten. Buitenlandse Zaken waarschuwt dat ze slechts in beperkte mate dringende bijstand kan verlenen. Hoeveel Amerikanen nog in het Zuid-Amerikaanse land verblijven, is niet duidelijk.

Amnestie

Het Skype-interview met Juan Guaido

Het is intussen spannend afwachten hoe de machtsstrijd in Venezuela zelf zal aflopen. Guaido, die door het parlement in Caracas werd uitgeroepen tot interimpresident, krijgt veel steun en erkenning van westerse landen en kan op grote sympathie van de bevolking rekenen, maar Maduro heeft met de controle over het leger nog steeds de feitelijke macht in handen