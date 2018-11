Woede en frustratie zijn de nieuwe politieke brandstof

Hij wordt de ‘Trump van de tropen’ genoemd en daar is Jair Bolsonaro ongetwijfeld trots op. Bolsonaro werd zondag met 57 procent van de stemmen tot Braziliaans president verkozen.

Voor de ene doemt het schrikbeeld van de militaire dictatuur weer op, voor de andere is hij de man die eindelijk de politiek zal opschonen. Net als zoveel andere populisten is Bolsonaro een antisysteemman.

Populisme is dezer dagen een containerbegrip. De vlag dekt vele ladingen, maar bij de recente opkomst van populistische leiders en bewegingen zijn er toch sterke overeenkomsten. Ondanks de evidente culturele en geografische verschillen zijn er wel degelijke gemeenschappelijke thema’s die populisten binden zoals veiligheid, migratie, de verarming van de middenklasse en afkeer van de nefaste gevolgen van de globalisering, wat zich vertaald in een versterkt nationalisme. Het fenomeen domineert de politiek aan weerszijden van de Atlantische Oceaan.

Het creëren van een sterk vijandsbeeld is een van de beproefde technieken waar populisten gretig van gebruikmaken. Dat voedt immers de woede van de kiezers.

De Amerikaanse president Donald Trump is veel opzichten het gezicht van een politieke golf die wereldwijd uitrolt. Opmerkelijk aan Trump is dat hij als steenrijke zakenman erin geslaagd is zich te profileren als de man die de politieke elite wil aanpakken. Zijn retoriek tegen ‘het moeras van Washington’ verleidde de verarmde blanke middenklasse die zich bedreigd voelde door de globalisering en vond dat ze door de klassieke politiek in de steek gelaten was. Daarom stemden de zogenaamde ‘blue collar’-staten voor een miljardair die beloofde jobs terug te brengen die verloren waren gegaan door handelsakkoorden. Voor Trump is politiek een manier van zakendoen. Hij wist feilloos de woede en de frustratie te peilen en die maximaal uit te buiten.

De nieuwe Braziliaanse president kon ook perfect de woede en frustratie van de kiezers oppikken. Bolsonaro zetelt al sinds 1991 in het parlement. Hij is dus geen neofiet. Zijn belangrijkste kracht is dat hij al die tijd niet echt politiek in opspraak is geraakt. Bolsonaro boorde de woede en frustratie aan over de enorme corruptie en de economische recessie waar het land maar niet lijkt uit te geraken. Hij schoot met scherp op de Arbeiderspartij (PT) van voormalig president Luis Inacio ‘Lula’ da Silva. Lula zelf kon niet deelnemen aan de verkiezingen omdat hij een celstraf uitzit. Opvallend, de volgende minister van Justitie wordt Sergio Moro, de man die Lula in de cel deed belanden. Overigens is niet links van de macht verdreven in Brazilië maar de conservatieve president Michel Temer, die eveneens onverkiesbaar was wegens gesjoemel met partijfinanciering.

Verdragen

Maar er is meer dat de heren bindt. Waar Trump voor ‘America First’ gaat, doet Bolsonaro dat voor Brazilië. Net als Trump heeft Bolsonaro lak aan internationale verdragen. Het vrijhandelsverdrag van Mercosur, dat de grote Latijns-Amerikaanse landen bindt, vindt bij hem geen genade. Net als Trump kiest Bolsonaro voor bilaterale akkoorden. Zo rekent hij op een verdrag met de Verenigde Staten.

De vraag is of Bolsonaro de economie weer aan het praten krijgt. Hij rekent op de econoom Paulo Guedes, want hij geeft ruiterlijk toe dat hij geen jota van economie kent. Guedes is een Chicago-boy pur sang. Het lijkt erop dat Brazilië zich mag voorbereiden op een Milton Friedman-kuur zoals Chili die kreeg onder generaal Augusto Pinochet.

De sterke nationalistische stroming in het populisme wordt gevoed door de impact van de globalisering. Bij de kiezers ontstaat de indruk dat de traditionele politici veel van hun macht hebben afgestaan aan multilaterale instellingen en verdragen waarbij, waarna een technocratische elite het heft heeft overgenomen. Dat geldt ook voor Europa.

Het referendum over de brexit was een eerste oprisping van populisme in Europa. Het was een foertkreet uit frustratie maar ook een roep om meer soevereiniteit. In het oosten van Europa dragen de regimes in Polen, Hongarije en Tsjechië ook een populistische stempel. Dat manifesteert zich in het afwijzen van het Europese migratiebeleid. Het identitaire is daar een sleutelbegrip. In Polen en Hongarije hebben de regimes sterk autoritaire trekjes, waarbij het respect voor de oppositie minimaal is. Dat geldt ook op het Amerikaanse continent. Bolsonaro is een verklaard nostalgicus naar de militaire dictatuur in Brazilië en vindt dat de militairen nooit hun tegenstanders hadden mogen martelen. Executeren was een betere oplossing, zei de toekomstige Braziliaanse president in een interview.

Vijandbeeld

Het creëren van een sterk vijandbeeld is een van de beproefde technieken waar populisten gretig van gebruikmaken. Dat voedt immers de woede van de kiezers. De vijand is afhankelijk van de omstandigheden. Meestal zijn het politieke tegenstanders, de Democraten bij Trump of links bij Bolsonaro. In dat opzicht is Italië een merkwaardig geval. De huidige coalitie van de extreemrechtse, populistische Lega en de van linkse origine zijnde tegen establishment gerichte Vijfsterrenbeweging vormt een onuitgegeven cocktail. Uiteraard zetten de twee partijen zich af tegen de sociaaldemocraten die voordien aan de macht waren, maar ze vinden elkaar vooral in de kritiek op Europa. Europa liet Italië in de kou tijdens de migratiecrisis en zadelde het land op met een toevloed van vluchtelingen. Italië wil nu gewoon de grenzen dicht. Daarnaast willen de twee partijen hun dure beloften uitvoeren en hebben ze een ambitieuze begroting opgesteld die een frontale aanval op de Europese Commissie inhoudt. Europa dreigt met sancties, maar dat is extra brandstof voor de huidige regering.

Europese verkiezingen

De Europese verkiezingen van mei 2019 worden in dat opzicht zeer relevant. De Franse president Emanuel Macron probeert een front te vormen met de ‘progressieven’ die zich afzetten tegen de ‘nationalisten die zich terugplooien’. Dat klinkt aardig, maar het is eigenlijk een populistische techniek waarbij een vijandbeeld wordt opgeroepen. Zoals Macron het stelt, zijn er maar twee partijen aan zet.

De Franse president wil dat thema ook in de rest van Europa doordrukken. Hij waarschuwde deze week nog in Ouest-France, de grootste krant van Frankrijk, dat de huidige tijden hem sterk doen terugdenken aan het interbellum van vorige eeuw. Europa wordt verscheurd door nationalisme dat het Europese project probeert te kelderen, terwijl op wereldniveau Europa aan kracht verliest omdat het zo verdeeld is.

Niet iedereen is het met die analyse eens. De gewezen Franse diplomaat Philippe Moreau Defarges wijst in Le Figaro op een belangrijk verschil tussen het fascisme in de jaren 30 en de huidige populistische tendenzen. ‘In alle landen is er een fundamentele gelijkenis. Ze worden verleid om op zichzelf terug te plooien en ze zien zich als versterkte burchten. in de jaren 30 was het fascisme per definitie expansief’, stelt Defarges.