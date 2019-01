Zeker 21 doden bij explosie pijpleiding in Mexico

In Mexico zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen door de explosie van een pijpleiding. In de leiding was een scheur ontstaan waaruit omwonenden brandstof tapten.

Op een bepaald ogenblik vatte de brandstof vuur en ontstond een explosie. Op de Mexicaanse televisie was te zien dat vlammen meters hoog de lucht in schieten. Op het moment van de ontploffing waren er enkele honderden personen in de buurt van de pijplijn, berichten lokale media.

Naast de ruim 20 doden raakten ook meer dan 71 mensen verbrand, sommigen zwaar. Het aantal doden kan nog oplopen.

Het incident had plaats bij het dorpje Tlahuelilpan in het midden van Mexico. Niet ver ervandaan ligt een raffinaderij van staatsoliebedrijf Pemex.

In de afgelopen jaren is het aantal gewelddadige incidenten bij pijpleidingen in Mexico drastisch gestegen. Vanwege de lucratieve business proberen bendes illegaal benzine af te tappen en op de zwarte markt te verkopen, maar dat is niet zonder risico.