Zelfverklaard interim-leider Guaidó weer in Venezuela

De 35-jarige ingenieur, die de steun heeft van meer dan 50 landen, landde maandag op de luchthaven van Caracas. De hamvraag luidt of het regime van de omstreden leider Nicolás Maduro hem laat oppakken.

'We zijn weer in ons geliefde vaderland! Venezuela, we zijn net voorbij de paspoortcontrole en we trekken naar waar ons volk zich bevindt!' Met die tweet kondigde Juan Guaidó maandag in de vooravond aan dat hij naar zijn vaderland teruggekeerd was.

Uiteindelijk landde de zelfverklaarde interim-president, na een tiendaagse rondreis door Zuid-Amerika, gewoon op de internationale luchthaven van Caracas. Daar wachtte hem een warm welkom: onder meer een resem Europese ambassadeurs fungeerde als ontvangstcomité.

Onzeker lot

De 35-jarige ingenieur had eind vorige week aangekondigd 'ten laatste maandag' naar Venezuela terug te keren. Sindsdien was volop gespeculeerd over zijn reisweg en het vervoermiddel.

In zijn vaderland wacht Guaidó immers een onzeker lot. Omdat hij vorige maand in het geheim naar Colombia trok, en zo een uitreisverbod aan zijn laars lapte, kan de Venezolaanse justitie hem in theorie laten arresteren. Of kon ze hem de toegang tot het land ontzeggen.

De omstreden Venezolaanse leider Nicolás Maduro had de afgelopen dagen ook op dergelijke demarche gezinspeeld. 'Hij kan niet zomaar komen en gaan. Hij zal verantwoording moeten afleggen voor justitie, dat hem verboden had het land te verlaten', klonk het.

Dilemma

Guaidó's terugkeer stelt de kroonprins van Hugo Chávez voor een dilemma. Geeft hij opdracht de oppositieleider op te pakken, dan dreigen nieuwe strafmaatregelen door de internationale gemeenschap.

'De veilige terugkeer van Guaidó is van het grootste belang voor de VS. We zullen geen bedreigingen, geweld of intimidatie jegens hem tolereren. Komen die er toch, dan volgt snel een Amerikaans antwoord. De wereld kijkt toe. Interim-president Guaidó moet veilig kunnen terugkeren naar Venezuela', tweette de Amerikaanse vicepresident Mike Pence maandag. Afgelopen weekend had ook de Europese Unie Maduro al gewaarschuwd Guaidó niet op te pakken.

Als de voormalige buschauffeur gehoor geeft aan die westerse oproepen en zijn grootste politieke rivaal ongemoeid laat, dreigt hij evenwel zijn autoriteit te ondergraven.