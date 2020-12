10 jaar Arabische Lente: geen brood, geen werk en een beetje democratie

'Brood, waardigheid en werk.' Dat was de inzet van de Arabische Lente tien jaar geleden. Hoe is de toestand vandaag?

Op 17 december 2010, precies tien jaar geleden, stak de jonge Tunesische fruitverkoper Mohamed Bouazizi zichzelf in brand. Achttien dagen later stierf hij.

In enkele dagen ontvouwde zich in zowat het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika een revolutionair en spectaculair schouwspel. Honderdduizenden herkenden zich in de wanhoop van Bouazizi. De straten liepen vol, protesten werden revoluties. Er hing elektriciteit in de lucht.

Wat bracht de Arabische Lente op? Kwam er meer brood, waardigheid en werk? Een blik op zes Arabische Lente-hotspots: Tunesië, Egypte, Libië, Jemen, Syrië en Bahrein.

Af te krabben laagje

Tien jaar geleden klonk in de hele regio dezelfde leuze: 'Het volk wil de val van het regime.' De autoritaire politiestaat leek plots een af te krabben laagje.

Een aantal schijnbaar ongenaakbare autoritaire leiders moest daadwerkelijk zijn biezen pakken. De bekendste waren de Tunesische president Zine El-Abidine Ben Ali en de Egyptische president Hosni Moebarak. In Syrië zette Bashar Assad de hakken in het zand. Hetzelfde deed Hamad bin Isa Al Khalifa in Bahrein. Beide leiders blijven tot vandaag aan zet.

Tien jaar later blijkt alleen Tunesië duurzaam richting democratie te kantelen.

Vooral het einde van de Libische generaal Muammar Khadaffi staat in het geheugen gegrift. Hij werd in Sirte uit een hol gesleurd waar hij zich verstopte. De expliciete beelden van zijn dood circuleren nog altijd op het internet.

Bracht het massaprotest een democratische golf teweeg? Tien jaar later blijkt alleen Tunesië duurzaam richting democratie te kantelen. Dat tonen cijfers van de onafhankelijke denktank Freedom House, die jaarlijks een score geeft aan de toegang tot politieke rechten en burgervrijheden (zie grafiek 1).

Egypte, Libië en Jemen maakten een korte en tijdelijke opleving mee. Alle drie vielen ze terug. De landen zijn van oudsher verdeeld door etniciteit en religie. Hetzelfde geldt voor Syrië. Er braken burgeroorlogen uit en de landen werden verzwolgen door een spiraal van geweld.

Schermvullende weergave

'De meeste hypelanden van de Arabische Lente zijn er inderdaad erbarmelijk aan toe', zegt Koert Debeuf, als onderzoeker verbonden aan de VUB en Oxford University. 'Maar vergis je niet. Grondige revoluties vergen tijd. De Franse Revolutie was ook niet in een paar jaar beklonken. Ik ben dus niet zo pessimistisch.'

Oude economische recepten

De Arabische Lente was in 2010 ook een strijd voor economisch perspectief. Dat een noodlijdende fruitverkoper het symbool werd, is geen toeval. De jongeman verdiende ongeveer 2 dollar per dag en moest daarvan een familie van acht voeden. Toen de politie zijn enige levenslijn - zijn kar - afnam en hem vernederde, ontketende dat een collectieve volkswoede.

Nog geen twee eerder was de economische en financiële crisis losgebroken. Het Midden-Oosten worstelde met dalende olieprijzen, stijgende voedselprijzen en een gebrek aan perspectief. Armoedecijfers floreerden.

Bracht het protest meer brood op de plank? Neen. De Human Development Index (HDI), die de levensstandaard, scholing en volksgezondheid meet, maakt geen sprong omhoog. Integendeel. In Syrië, Jemen en Libië wordt een duik ingezet (zie grafiek 2).

Woensdag riep het International Rescue Committee (IRC) Jemen uit als het land met het grootste risico op een humanitaire catastrofe in 2021. Het derde jaar op rij. '24 miljoen mensen hebben hulp nodig', klonk het.

Zelfs een relatief succesvol land als Tunesië trappelt ter plaatse. 'Soms denkt men dat democratie al te gemakkelijk gelinkt is met economische voorspoed', zegt Sami Zemni, politoloog aan de Universiteit Gent. 'Substantiële economische ontwikkeling heeft veel voeten in de aarde. Het politieke personeel in Tunesië is nog hetzelfde als voorheen. Zonder de dictatoriale kant, maar met dezelfde oude economische recepten.'

Schermvullende weergave

Jongeren zitten thuis

De Arabische Lente wordt de allereerste smartphonerevolutie of twitterrevolutie genoemd. Dat jongeren aan het roer stonden van de protesten is geen toeval. De jeugdwerkloosheid ging door het dak. Er was amper economische groei en de elite bleek corrupt. Ze hadden niets te verliezen, alleen iets te winnen.

Overal komen mensen nog altijd op straat. Van Iran tot Irak. Van Libanon tot Soedan. Zelfs in Syrië, ondanks alle miserie. De Arabische Lente is nog altijd bezig. Koert Debeuf Onderzoeker VUB en Oxford University.

Vandaag zitten die jongeren nog altijd en masse thuis (zie grafiek 3). Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) blijft de jeugdwerkloosheid in de regio een van de hoogste ter wereld. In Libië² heeft meer dan de helft van de 15 tot 24-jarigen geen job. Ook in Tunesië en Egypte zitten meer jongeren thuis dan vóór de Arabische Lente.

'Nog altijd bezig'

Tien jaar later is de winst mager. De Arabische Lente mondde niet uit in een zomer, maar een winter. Was het een grote mislukking? 'Nee', zegt Zemni. 'Het is een mislukking noch een overwinning. Het is een proces dat nog altijd gaande is.'