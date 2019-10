‘120 uur rust' in Noord-Syrië na deal Pence en Erdogan

De vicepresident van de VS Mike Pence en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan hebben een akkoord gesloten over een staakt-het-vuren in het noorden van Syrië. Er komt een tijdelijke rustperiode.

Een ontmoeting tussen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Amerikaanse vicepresident Mike Pence draaide uit op een akkoord over een tijdelijke rustperiode. Pence eiste dat Turkije een einde maakt aan het offensief tegen de Koerden in het noorden van Syrië, maar volgens de entourage van Erdogan kan daar geen sprake van zijn. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo was bij het gesprek aanwezig.

De ontmoeting in Ankara werd overschaduwd door de publicatie van een brief van Amerikaans president Donald Trump aan Erdogan. In de brief van 9 oktober, vlak voor de Turkse invasie in Syrië, roept Trump zijn Turkse collega op af te zien van het offensief. ‘Wees niet stoer’, schreef Trump onder andere. ‘Wees geen idioot.’ De oneerbiedige toon wekte verontwaardiging bij de Turken. Naar verluidt gooide Erdogan de brief meteen in de prullenbak.

Met de vrijgave van de brief wou het Witte Huis de kritiek ontkrachten dat Trump Erdogan groen licht had gegeven voor de invasie. Trump had abrupt besloten de Amerikaanse militairen uit Syrië weg te halen, waardoor de weg voor Turkije vrij lag voor een offensief tegen de Koerdische militie YPG. De Amerikaanse president kreeg zware kritiek omdat hij de Koerdische bondgenoten in de steek zou hebben gelaten.