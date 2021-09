200 buitenlanders alsnog weg uit Kaboel

Het is de eerste keer dat de luchthaven van Kaboel openging na de chaotische evacuatiemissie waarbij zo'n 120.000 mensen uit het land werden gevlogen. Volgens de taliban is de luchthaven hersteld en kunnen de commerciële vluchten hernomen worden.

Mutlaq al-Qahtani, de speciaal gezant van Qatar die samen met de taliban naar de luchthaven was gekomen, zei dat vrijdag een nieuwe vlucht gepland staat. 'Dit is een historische dag in de geschiedenis van Afghanistan', zei hij. 'We willen de luchthaven stap voor stap heropenen.'