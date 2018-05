37 doden bij protesten in de Gazastrook

Sinds de Israëlische militaire operatie van 2014 in de Gazastrook zijn er nog niet zoveel doden op een dag in de Gazastrook gevallen.

Onderhandelingen

Sinds eind maart wordt tegen die beslissing geprotesteerd, zowel in de Palestijnse gebieden als in de Arabische wereld. Onder andere in Indonesië en in Pakistan kwamen manifestanten de straat op onder de naam 'De Grote Mars voor de Terugkeer'. Verwacht wordt dat het protest nog minstens tot dinsdag aanhoudt.