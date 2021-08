Aanslag in Kaboel eist 6 doden

Onmiddellijk na de aanval kwamen honderden burgers in Kaboel op straat om hun steun voor het Afghaanse leger te uiten en te protesteren tegen de taliban. 'God is grootste', klonk over de hele stad.

Opmars taliban

Volgens verschillende waarnemers willen de taliban eerst de provinciale hoofdsteden in handen nemen, om nadien de hoofdstad Kaboel te veroveren. Het is niet duidelijk of het incident van dinsdagavond ook het werk is van de taliban.