Abu Dhabi pompt miljarden in economie

Abu Dhabi wil de komende drie jaar 13,6 miljard dollar (11,6 miljard euro) in de economie steken. Ook mogen bedrijven die in een speciale vrije zone gevestigd zijn en daardoor extra voordelen genieten, meedoen aan overheidsaanbestedingen .

Op die manier probeert het olierijke emiraat de economie te stimuleren en 10.000 banen te creëren. De overheid van Abu Dhabi wil nieuwe industrieën steunen, het toerisme bevorderen en het makkelijker maken zaken te doen in het land, zei kroonprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan woensdag. Hij wil dat zijn ambtenaren binnen negentig dagen de plannen uitwerken.

Abu Dhabi bezit ongeveer 6 procent van de wereldwijde oliereserves. Door de lagere olieprijzen vertraagden de economische activiteiten die niet gerelateerd zijn aan de oliesector. De groei bedroeg in 2017 nog 1,8 procent, tegenover 2,4 procent in 2016 en zelfs 5,5 procent in 2015.