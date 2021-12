Afghanistan wil economie redden met meer export

De taliban willen de export in Afghanistan stimuleren om de economie een boost te geven. Almaar meer Afghanen verzeilen in armoede en lijden honger. ‘Humanitaire hulp alleen zal onze economische problemen niet oplossen.’

‘De enige manier om economisch zelfvoorzienend te worden is onze binnenlandse productie een boost te geven en te exporteren naar het buitenland.’ Dat zei de onderminister van Buitenlandse Zaken van de taliban, Sher Mohammad Abbas Stanekzai, op een bijeenkomst in de hoofdstad Kaboel.

De woorden van Stanekzai maken duidelijk dat de taliban probeert zelfvoorzienender te worden. Dat moet ook wel, als het streng islamitische bewind de economische en humanitaire malaise in het land wil keren. De Verenigde Naties waarschuwden onlangs nog voor de gevolgen van de crash van de Afghaanse economie. Voor meer dan de helft van de 38,9 miljoen inwoners dreigt acute hongersnood. Een miljoen kinderen zouden kunnen sterven.

9 miljard buitenlandse reserves centrale bank De buitenlandse reserves van 9 miljard dollar van de Afghaanse centrale bank staan geblokkeerd op buitenlandse rekeningen.

Geldkraan dicht

De Afghaanse economie is na de machtsovername van de taliban afgelopen zomer ingestort. De talibanregering heeft geen toegang meer tot zo’n 9 miljard dollar aan reserves van de centrale bank. Dat geldt staat grotendeels op rekeningen van het Federal Reserve-kantoor in New York en Amerikaanse commerciële banken. Zij hebben de tegoeden na de machtsovername van de taliban in augustus bevroren.

Ook Europa en internationale organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank draaiden de geldkraan voor Afghanistan dicht. De Afghaanse economie teerde volgens data van de Wereldbank voor 40 procent op humanitaire hulp en was grotendeels afhankelijk van de injectie van dollars. Die geldstromen zijn door de sancties opgedroogd.

Pijnboompitten

Stanekzai riep de Verenigde Staten zondag op de geblokkeerde Afghaanse reserves vrij te geven. Volgens hem zijn de VS verantwoordelijk voor de chaos in het land. Verder wil hij meer inzetten op export, om alternatieve geldstromen aan te boren. ‘Humanitaire hulp alleen zal onze economische problemen niet oplossen', zei hij.

Afghanistan voerde hoofdzakelijk landbouwproducten zoals pijnboompitten en gedroogd fruit uit naar China, Pakistan en Iran.

Hoe Stanekzai de binnenlandse productie concreet wil stimuleren is nog niet duidelijk. Afghanistan is voor essentiële goederen altijd afhankelijk geweest van import. Die had in 2020 een waarde van ongeveer 9 miljard dollar. De export was datzelfde jaar beduidend kleiner, met een waarde van 800 miljoen dollar. Het land voerde hoofdzakelijk landbouwproducten zoals pijnboompitten en gedroogd fruit uit naar China, Pakistan en Iran.