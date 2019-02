'Akkoord tussen Waals bedrijf en Saoedi-Arabië is zorgwekkend'

Dat de Waalse engineeringgroep CMI geschutskoepels en kanonnen gaat produceren voor pantservoertuigen in Saoedi-Arabië is zorgwekkend. Dat zeggen Amnesty International, la Ligue des Droits Humains (LDH) en de organisatie CNAPD (Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie) vrijdag in een mededeling.

Eerder deze week raakte bekend dat CMI, dat al langer zaken doet met de Saoedi's, een contract tekende met de koepel van de Saoedische militaire industrie. Het gaat om een alliantie voor geschutssystemen en kanonnen voor pantserwagens. Een concreet order is er nog niet, maar het is wel de bedoeling dat CMI gaat produceren in het Arabische land, dat sterk onder vuur ligt voor zijn rol in de oorlog in Jemen en de dood van de journalist Jamal Khashoggi.