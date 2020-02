Almaar donkerder wolken pakken samen boven Idlib

Na weken van escalerend geweld oogt de situatie in de Syrische provincie Idlib almaar alarmerender. Turkije eist de terugtrekking van Syrisch president Assad voor eind deze maand, maar die negeert dat voorlopig. En Turks-Russisch overleg gaat niet verder dan zwartepieten.

Na een lange strijd in Idlib zette de Syrische president Bashar al-Assad de voorbije weken het eindspel in. Met Russische luchtsteun verovert zijn leger de laatste delen van het rebellenbolwerk. Bij bombardementen de afgelopen weken liep het aantal burgerdoden op en kwamen 12 Turkse militairen om. Turks president Recep Tayyip Erdogan reageerde verbolgen en stelde Assad voor een ultimatum: 'Trek je deze maand terug, of Turkije zal daarvoor geweld gebruiken.'

Assad gaf voorlopig geen gehoor aan het ultimatum, waardoor nog altijd donkere wolken boven Idlib hangen. Een oplossing wordt steeds dringender. Sinds december raakten naar schatting 900.000 burgers ontheemd en staan 3 miljoen vluchtelingen voor een gesloten Turkse grens, terwijl de troepen van Assad oprukken. Iedereen kijkt naar Moskou voor een oplossing.

Turkije betichtte Rusland ervan het Syrische regeringsleger geen halt te hebben toegeroepen. Het Kremlin legde de schuld bij Ankara, dat zich niet zou houden aan de akkoorden over een staakt-het-vuren in Idlib. Na de publieke statements zaten Turkse en Russische delegaties vorige week tweemaal samen in Ankara. Zonder resultaat. Maandag bezocht een Turkse delegatie Moskou in de hoop tot een de-escalatie te komen.

Hoge tol

Moskou heeft de sleutels in handen, maar zit zelf in een lastig parket David Criekemans Professor Internationale Politiek aan de UAntwerpen

Wat doet Erdogan als Assad voor eind deze maand geen gevolg geeft aan zijn ultimatum? De Turkse president staat allicht niet te springen om zijn rode lijn waar te maken. Zolang Assad de ruggensteun van Rusland geniet, is hij incontournabel. Een Turks offensief om het leger van Assad terug te drijven zal een hoge tol eisen en het is twijfelachtig of Erdogan die wil betalen.

Niets doen is evenmin een optie, want de vrees zit er dik in dat een voortzetting van Assads offensief een nog grotere vluchtelingenstroom naar Turkije op gang brengt. Met meer dan 3 miljoen vluchtelingen op Turks grondgebied heerst heel wat ongenoegen bij de Turkse bevolking en neemt de druk op Erdogan toe. Ook de Turkse oppositiepartijen hijgen in zijn nek.

Moskou heeft de sleutels in handen om meer geweld te voorkomen, zegt David Criekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. 'Al zit Poetin zelf in een lastig parket. Het is een prioriteit om Assad aan een overwinning te helpen, maar die zet hem vaak voor voldongen feiten, zoals nu door Turkse slachtoffers te maken.'

Zelfs als Rusland en Turkije een oplossing vinden, is het maar de vraag hoe die zich in de praktijk vertaalt. 'Duidelijke demarcatielijnen afspreken is één zaak, de naleving is iets anders, zoals Assad duidelijk maakt', zegt Criekemans.

Verstandshuwelijk

De am­bi­gue relatie met Turkije maakt het er Poetin niet makkelijker op. 'Enerzijds wordt duidelijk dat de landen ook geostrategische concurrenten zijn. Niet alleen in Idlib, ook in Libië. Anderzijds wil Poetin het goede verstandshuwelijk met Erdogan behouden.'

De economische en diplomatieke hoogconjunctuur tussen Ankara en Moskou is des te interessanter voor Poetin nu het partnerschap tussen Turkije en de Verenigde Staten en het Turkse NAVO-lidmaatschap onder druk staan. Turkije keert het Westen de jongste jaren steeds meer de rug toe door onder andere de Amerikaanse steun aan de Syrisch-Koerdische militie YPG in Syrië, een vijand voor Turkije, en Poetin wil elke kans om het land los te weken uit het westerse kamp maximaal benutten.

Revival

De Verenigde Staten steunen de legitieme belangen van Turkije in Idlib James Jeffrey Speciale vertegenwoordiger van de VS voor Syrië

De huwelijksproblemen tussen Turkije en Rusland bieden de VS kansen om het partnerschap met Turkije op een nieuw spoor te zetten. James Jeffrey, de speciale vertegenwoordiger van de VS voor Syrië, stelde vorige week dat de VS de 'legitieme belangen van Turkije in Idlib steunen'. Op maandag bedankte de Amerikaanse president Donald Trump Erdogan om een 'humanitaire catastrofe te voorkomen in Idlib'. Intussen duiken in Turkse politieke kringen ook de eerste stemmen op om de banden met Rusland te herzien.