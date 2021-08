Amerikaanse evacuatiemissie uit Afghanistan verloopt moeizaam

De VS hebben woensdag 2.000 mensen geëvacueerd uit Afghanistan. Dat zijn er minder dan gehoopt. De Amerikanen kampen met hetzelfde probleem als andere westerse landen: de taliban blokkeren de weg naar de luchthaven voor Afghanen zonder een buitenlands paspoort.

'We zijn niet waar we hadden willen zijn', erkende de Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin woensdag. Elke dag vliegen twintig transportvliegtuigen van het leger van en naar de luchthaven van Kaboel om mensen te evacueren. Op die vluchten zaten tot woensdag zo'n 2.000 mensen. De laatste diplomaten zijn dinsdag vertrokken.

De komende uren en dagen willen de VS elke dag tussen 5.000 en 9.000 mensen evacueren. President Joe Biden leek in een gesprek met ABC News te beloven dat hij bereid is de Amerikaanse troepen op de luchthaven te houden tot alle Amerikaanse staatsburgers geëvacueerd zijn. Zelfs als de operatie tot na 31 augustus duurt, de dag van het vooropgestelde vertrek van de VS uit Afghanistan.

Veilige doorgang

De VS hebben 4.500 militairen in Kaboel. Dat zijn er niet genoeg om mensen op te halen en naar de luchthaven te brengen, erkent de minister van Defensie. Legergeneraal Mark Milley zegt dat de taliban de 'veilige doorgang' vergemakkelijken voor Amerikanen met een paspoort.

Afghaanse vluchtelingen hebben grote moeite om de luchthaven te bereiken. 'Het lijkt erop dat ze Afghanen die het land willen verlaten verhinderen de luchthaven te bereiken', zegt de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) verklaarde woensdag hetzelfde tijdens een persbriefing.

'Complete ramp'

'Het is een complete ramp', zegt een getuige aan het persbureau Reuters. 'De taliban schieten in de lucht, duwen mensen en slaan hen met AK47's.' Een talibanwoordvoerder bevestigde dat strijders in de lucht hebben geschoten om de menigte buiten de luchthaven uiteen te drijven. 'We willen niemand verwonden.'

De Amerikanen hebben de taliban duidelijk gemaakt dat ze 'verwachten dat de taliban alle Amerikaanse burgers, alle andere buitenlanders en alle Afghanen die willen vertrekken veilig en zonder intimidatie laten vertrekken', zei Sherman.

De Europese buitenlandchef Josep Borrell heeft donderdag bekendgemaakt dat vierhonderd voormalig medewerkers van de EU in Afghanistan geëvacueerd zijn. Driehonderd anderen proberen de luchthaven te bereiken. 'Het is onze plicht om zoveel mogelijk Afghaanse oud-medewerkers te redden, maar we kunnen niet alle Afghanen weghalen', zei hij in het Europees parlement. Borrell noemt de ontwikkelingen in Afghanistan 'een catastrofe en een nachtmerrie'. Hij zegt dat er door een gebrek aan inlichtingen niet geanticipeerd is op de terugkeer van de taliban. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen bespreken donderdag de evacuaties en proberen de vluchten te coördineren.