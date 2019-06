Amerikaanse video toont 'Iraanse actie' in Golf van Oman

Het Amerikaanse leger heeft een video gelost die moet bewijzen dat Iran donderdag twee olietankers nabij de Straat van Hormoez heeft aangevallen.

De video, gemaakt door een Amerikaans vliegtuig, kwam er enkele uren nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, zonder bewijzen, Teheran verantwoordelijk had gesteld voor de twee incidenten.

Het gaat om beelden in zwart-wit die volgens de VS moeten tonen dat een patrouilleschip van de Iraanse Revolutionaire Wacht de Japanse tanker Kokuka Courageous nadert die eerder door een explosie was getroffen. Bemanningsleden van de snelle Iraanse boot van het type Gaschti verwijderen volgens de VS een onontplofte limpet mine van de tanker.

Tegen de tijd dat de Iraanse boot de Japanse tanker had bereikt hadden een Nederlandse sleper en de Amerikaanse destroyer Bainbridge de bemanning ervan geëvacueerd.

Sommige Amerikaanse media suggereren dat de Iraanse Revolutionaire wacht de mijn hebben verwijderd om bewijzen van Iraanse verantwoordelijkheid te vernietigen. Maar volgens de voorzitter van de Japanse operator van het schip, Yukata Katada van Kokuka Sangyo, is de tanker door een projectiel geraakt en wellicht niet door een mijn.

'Bemanningsleden vertelden dat het schip is geraakt door een vliegend voorwerp. Ze zagen het met hun eigen ogen', zei Katada. Volgens hem zou een voorwerp door de lucht naar het schip zijn gevlogen, waarna een explosie volgde en een gat in de romp ontstond. Hij denkt niet dat het schip is geraakt door een torpedo, een raket onder water. 'De schade bevond zich boven het wateroppervlak', legde hij uit.







Londen gelooft de VS

Londen gelooft de Amerikaanse inschatting dat Iran verantwoordelijk is voor de aanvallen op twee tankers in de Golf van Oman donderdag. Dit heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt gezegd.

'Dit is zeer verontrustend en komt op een ogenblik dat er reeds enorme spanning is. Ik had contact met (de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike) Pompeo, terwijl wij zelf ook zorgvuldig onze eigen inschatting maken. Ons beginpunt is uiteraard de Amerikaanse bondgenoten te geloven', zo citeerden de Britse openbare omroep BBC en de commerciële omroep ITV de bewindsman.