Amerikanen schieten vier 'wraakdrones' uit Iraaks luchtruim

Vier gewapende drones die de Amerikaanse basissen in Irak naderden, zijn uit de lucht geschoten. De verijdelde aanslag valt samen met de tweede verjaardag van de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani.

Twee keer in 24 uur werd een droneaanval tegen Amerikaanse troepen in Irak verijdeld. De Amerikanen schoten vier drones, die met explosieven waren uitgerust, uit de lucht.

De eerste aanval werd maandag verijdeld. De drone naderde een basis nabij de internationale luchthaven in Bagdad. De tweede werd dinsdag uit de lucht gehaald, nabij de luchtmachtbasis Ain al-Asad, ruim 200 kilometer ten westen van Bagdad. Volgens een Amerikaanse bron van de internationale coalitie in Irak werden de drones ‘onderschept door het luchtverdedigingssysteem C-RAM’.

De essentie Twee keer in 24 uur werd een aanslag verijdeld op Amerikaanse basissen in Irak, waar de VS de internationale coalitie tegen Islamitische Staat leidt.

De aanslagen zijn niet opgeëist, maar er wordt uitgegaan van een wraakactie van pro-sjiitische groepen.

Exact twee jaar geleden stierf de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani bij een droneaanval van de Amerikanen.

Beide basissen bieden onderdak aan troepen van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat in Irak en Syrië. België stond mee aan de doopvont van de coalitie, die een tachtigtal landen telt. Defensie steunt het initiatief met enkele verbindings- en stafofficieren, die onder andere gestationeerd zijn in Bagdad.

Wraak

Niemand eiste de droneaanvallen op, maar volgens Amerikaanse en Iraakse functionarissen waren op de vleugels van een van de drones de woorden ‘Soleimani’s wraak’ geschilderd.

Exact twee jaar geleden, op 3 januari, werd de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani gedood door een droneaanval van de Amerikanen. De invloedrijke Soleimani coördineerde de activiteiten van Iran-getrouwe milities in voornamelijk Irak en Syrië.

Op de vleugels van de drone waren de woorden ‘Soleimani’s wraak’ geschilderd.

De aanval, op bevel van toenmalig Amerikaanse president Donald Trump, gebeurde in de buurt van de luchthaven van Bagdad. Iran reageerde toen woedend, en is dat nog altijd. De Iraanse president Ebrahim Raisi zei maandag dat Trump berecht moet worden voor de moord op Soleimani. Zo niet zouden wraakacties volgen, klonk het.

In Iran vonden maandag tal van emotionele herdenkingen plaats voor de generaal. Ayatollah Khamenei, de hoogste geestelijke leider in Iran, tweette dat de 'martelaar Soleimani gevaarlijker is voor zijn vijanden dan generaal Soleimani'.

Sinds de dood van Soleimani is de aanwezigheid van buitenlandse troepen in Irak allesbehalve evident. De VS beschuldigden pro-sjiitische milities al meerdere keren van raket-, mortier- en droneaanvallen op hun basissen. De acties zouden een manier zijn om de buitenlandse troepen het land uit te jagen. In januari van 2020, enkele dagen nadat Soleimani werd gedood, keurde het Iraakse parlement een resolutie goed die opriep tot de terugtrekking van alle buitenlandse troepen.

Einde gevechtsmissie

De internationale coalitie beëindigde in december haar gevechtsmissie in Irak.

Begin december gebeurde dat deels. De internationale coalitie besloot toen haar gevechtsmissie te beëindigen. Jarenlang had de VS-geleide internationale missie een aanvalsstrategie om IS te verslaan. Sinds de coalitie zeven jaar geleden van start ging, werden 14.886 aanvallen uitgevoerd boven Irak. België zette daarvoor jarenlang vier F-16's in.