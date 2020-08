Stof die explosie veroorzaakte, ook in België gebruikt

Het inferno in Beiroet werd veroorzaakt door een verwaarloosde lading ammoniumnitraat. Het is lang niet de eerste ramp met de explosieve stof die gebruikt wordt voor zowel bommen als kunstmest.

Een gevaarlijke lading van 2.750 ton ammoniumnitraat waarvan niemand wist waar ze naartoe moest. Die lag aan de basis van de explosie in Beiroet. De Libanese premier Hassan Diab verklaarde dat de chemische stof al zes jaar opgeslagen lag in de haven van Beiroet. De lading kwam in september 2013 Beiroet binnen aan boord van een schip dat in beslag werd genomen en dat onderweg was van Georgië naar Mozambique.

Nadat de bemanning het schip had verlaten, werd het ammoniumnitraat aan wal gebracht en opgeslagen in Hangar 12. De douane trok meermaals aan de alarmbel en waarschuwde een rechter dat het onverantwoord was het explosieve goedje in zo’n dichtbevolkte buurt op te slaan in ‘ongunstige klimatologische omstandigheden’. De oproep om de lading naar een geschiktere locatie te verplaatsen, te vernietigen of te verkopen aan de Libanese Explosievenmaatschappij kreeg geen gehoor.

Naar verluidt veroorzaakten laswerken aan een deur een brand waardoor de lading ammoniumnitraat vlam vatte.

Ammoniumnitraat is een grondstof die vooral gebruikt wordt in meststoffen voor de landbouw, maar ook om springstof te maken voor de mijnbouw. Terroristen mengen het middel met diesel of benzine om er relatief eenvoudig een bom mee te vervaardigen. In zijn zuivere vorm zal ammoniumnitraat niet vanzelf ontploffen. Er is een eerste ontploffing of ontsteking nodig. Volgens bronnen in de Libanese defensieraad veroorzaakten laswerken aan een deur een brand waardoor de lading ammoniumnitraat vlam vatte. Daarbij kwam een explosiekracht vrij gelijk aan 1.800 ton TNT.

Tessenderlo

Het is lang niet de eerste catastrofe met dodelijke slachtoffers. Het eerste grote ongeval met ammoniumnitraat vond in 1942 plaats in Tessenderlo. In een fabriek van Produits Chimiques, de voorloper van Tessenderlo Chemie , lag een lading van 200 ton die per ongeluk tot ontploffing werd gebracht met dynamiet. Het Vlaamse dorp werd nagenoeg van de kaart geveegd door een klap die tot in Antwerpen te voelen was. De ontploffing kostte aan bijna 200 mensen het leven.

Ook recenter - in 2001 in Toulouse, in 2009 en 2013 in Texas - kwam het tot grootschalige explosies in mestfabrieken. Het leidde ertoe dat de grondstof onder steeds strikter toezicht kwam te staan. ‘Er geldt een verbod om nog kunstmest met ammoniumnitraat te verkopen aan particulieren’, zegt Peter Jaeken, topman van Phytofar, de Belgische federatie van kunstmestproducenten. ‘Voor professionele gebruikers zoals landbouwers is het gehalte ammoniumnitraat in kunstmest beperkt tot maximaal 27 procent. Het wordt vermengd met andere producten, zoals kalk, om te vermijden dat het tot een snelle verbranding en een explosie kan komen, maar een risicofactor nul bestaat niet.’

In de Belgische chemiesector zijn er verschillende bedrijven, zoals EuroChem, Lanxess en Lhoist, die kunstmest produceren op basis van ammoniumnitraat. ‘De omstandigheden hier zijn in niets te vergelijken met die in Beiroet’, zegt Jaeken. ‘In Europa valt de productie van meststof onder de Seveso-regels, waardoor de bedrijven aan uiterst strikte normen en controles moeten voldoen. Ammoniumnitraat wordt hier opgeslagen in speciale silo’s waar constant temperatuurmetingen plaatsvinden om ontstekingsgevaar uit te sluiten.’