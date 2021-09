Antitalibanstrijder getuigt: ‘We verschuilen ons nu in de bergen, maar we komen terug’

Leden van het verzet in de Afghaanse provincie Panjshir. Het gebied is berucht omdat het nooit werd ingenomen door vijandige troepen. Maandag claimden de taliban dan toch de overwinning.

Nadat de taliban maandag het laatste gewapende verzet onder de duim hadden gekregen, riepen ze dinsdagavond een regering uit. De Tijd sprak met een verzetsstrijder die vocht om het laatste restje Afghanistan: de Panjshirvallei. ‘Dat ze wat selfies nemen aan een gepantserde wagen maakt de taliban nog geen winnaar.’

Hajran* en zijn familie wonen al generaties lang in de bergen en de vallei van Panjshir. Terwijl iedereen hopeloos verloren zou lopen in de wirwar van kleine en steile bergpassen, vinden zij de weg met hun ogen dicht. Tussen de bergwanden bevindt zich een groene oase, de Panjshir-vallei. Vruchtbaar maar ook rijk aan natuurlijke grondstoffen, zoals mineralen en edelstenen.

Dat idyllische landschap was de voorbije week het epicentrum van het laatste gewapende verzet tegen de taliban. De provincie Panjshir was de laatste van de 34 Afghaanse provincies die standhield. Dat is geen toeval. Panjshir staat bekend als een oninneembare burcht. Al decennia slaagt niemand erin dat stukje Afghanistan te veroveren.

De bergvallei, iets groter dan West-Vlaanderen, is omzoomd door hoge en ruige bergen. Het is een natuurlijk fort voor de 150.000 inwoners. Je kan er alleen in via een nauwe doorgang, een smalle weg, langs een rivier. De Sovjets beten er hun tanden op stuk in de jaren tachtig - getuige daarvan de vele verroeste Sovjettanks die er verspreid te zien zijn. Ook de taliban konden de vallei in de jaren 90 niet veroveren.

Valstrik

Sinds de islamisten op 15 augustus de hoofdstad Kaboel konden innemen, zetten de inwoners van Panjshir zich schrap. Het Verzetsfront, een amalgaan van inwoners uit Panjshir, leden van het voormalige Afghaanse leger en de voormalige Noordelijke Alliantie in de jaren 80 en 90, bereidde zich voor.

De 35-jarige Hajran is een van hen. We spreken hem via WhatsApp, met zijn jongere broer die al bijna twintig jaar in België woont als vertaler. ‘Zes dagen geleden werden de gevechten heel hevig, maar we boekten enorme successen’, zegt Hajran. ‘Op de eerste dag konden we al 600 talibanstrijders doden. De tweede dag 1.000. De taliban kennen de bergen niet. Wij wel.’

Op dag drie van de gevechten liet het verzet met opzet de hoofddoorgang van de vallei vrij. Volgens Hajran kwamen er wel 200 tanks binnen. ‘Ondertussen hielden wij ons schuil in de bomen en het bladerdak. ‘s Nachts vielen we aan. Eerst lieten we een bermbom ontploffen, daarna schoten we. Veel talibanstrijders stortten in de rivier. Misschien hadden ze de valstrik wel zien aankomen, maar konden ze niets doen. Taliban die geen kogels meer hadden, bliezen zichzelf op, in de hoop slachtoffers te maken bij ons.’

Het verzet lijkt aan de winnende hand. Toch blijven de talibanstrijders komen. Hajran: ‘Het maakte niet uit hoeveel doden we maakten, telkens kwam er een nieuwe lichting. Overal lagen lijken en de stank was enorm.’ Onder de talibanstrijders bevonden zich ook Pakistaanse militairen, zegt Hajran. ‘En misschien ook wel burgers, onder druk van de taliban.’

Maar dan liep het mis. Niet lang na de valstrik brak de hel los. Vanuit de lucht kwamen bombardementen. ‘Ik zag helikopters en onmiddellijk daarna volgden ontploffingen. Het was een regen van bommen. We verscholen ons in de bergen.’ Volgens Hajran kwam Fahim Dashty, een bekende journalist, bij de aanval om het leven. Internationale media bevestigen dat hij zondag- of maandagnacht omkwam in het offensief. ‘We hebben geen lijk gevonden’, zegt Hajran, ‘alles lag in brokken en stukken.’

We pauzeren het gesprek op vraag van de broer van Hajran. Hij is emotioneel. ‘Door alles te vertalen in het Nederlands komt het erg dichtbij. Mijn familie is daar nog altijd. Mijn zussen, mijn vader, mijn broer. Ik maak mij zorgen. Hij huilt zonder dat zijn broer het kan horen.

Pakistaanse inlichtingendiensten

Wat later zetten we het gesprek voort, maar spreken af de bloedige gevechten even achter ons te laten. Hajran wil iets kwijt over het militaire overgewicht van de taliban. Tijdens de gevechten merkte hij gepantserde tanks, moderne nachtkijkers en kogelvrije jassen op. Zonder twijfel materiaal van Amerikaanse makelij dat de taliban buitmaakten. Over de luchtbombardementen is hij stellig. ‘De taliban hebben geen piloten of drones. Dat is het werk van Pakistan.’

Hoewel dat laatste niet bevestigd kan worden, is ook op sociale media te zien hoe drones en gevechtsvliegtuigen over de vallei razen. Pakistan is de enige bondgenoot van de taliban die over dergelijk materiaal beschikt.

Over de precieze rol van Pakistan in de razendsnelle wederopstanding van de taliban is het al langer gissen. Wel is Pakistan al jaren een toevluchtsoord voor talibanstrijders. Al twintig jaar worden ze er verzorgd en komen ze er op krachten.

Veelzeggend is dat het voorbije weekend Faiz Hameed, de grote baas van de Pakistaanse inlichtingendienst (ISI), lachend en ontspannigen een bezoek bracht aan talibanstrijders in Kaboel. Over de inhoud van de gesprekken lekte niets, behalve dat Hameed thee dronk.

Hardliners

Na verschillende dagen van zware gevechten tussen de taliban en het verzet claimen de taliban maandag de overwinning op de vallei. ‘Het laatste nest van de vijand, de provincie Panjshir, is volledig veroverd’, zei taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid op Twitter.

Het verzet spreekt dat resoluut tegen. ‘Ze hebben misschien 10 tot 20 procent van de vallei in handen’, zegt Hajran. Hoogstens de hoofdstraat tussen de dorpen, maar eens je de bergen in gaat, zijn wij de baas.’ Hoe verklaart Hajran dat op sociale media foto’s circuleerden van talibanleden voor het hoofdkwartier van de provinciegouverneur van Panjshir? ‘Wat selfies nemen op de hoofdweg naast je gepantserde wagen betekent nog niet dat je de baas bent van onze provincie.’

Na de geclaimde overwinning kondigden de taliban dinsdagavond een ‘voorlopige’ regering aan. Het werd een verzameling van loyale devote hardliners. Van de beloofde inclusiviteit kwam niets in huis. Er is geen enkele niet-taliban opgenomen, van vrouwen is geen sprake, evenmin van minderheden. Hajran en zijn familie, etnische Tadzjieken, hadden niet anders verwacht.

‘Blijven vechten’

Wat is Hajran nu van plan? ‘In eerste instantie mijn zussen en vader in veiligheid brengen. Maandag ben ik met hen uit Panjshir vertrokken om hen in de hoofdstad onder te brengen. Het was een loodzware en moeilijke tocht, maar we zijn er geraakt.’

Straks gaat Hajran terug naar de vallei. ‘Het verzet houdt zich schuil in de bergen, maar we zullen terugkomen. De strijd gaat door. Ons leven is hier, onze dood ook.’

Even overtuigd is Ahmad Massoud, de populaire verzetsleider. Op zijn Facebook-pagina deed hij een lange gesproken oproep aan Afghanen in binnen- en buitenland om zich aan te sluiten bij de strijd. Ook riep hij op tot internationale steun.

Schermvullende weergave Het portret van de overleden Afghaanse commandant Ahmad Shah Massoud. Overal in de vallei is zijn beeltenis te vinden. Alle hoop van het verzet ligt bij zijn zoon Ahmad Massoud junior. ©AFP

Als we de naam van Massoud laten vallen bij de twee broers, veert hun stem op. Hajran en zijn broer geloven dat Massoud de heldendaden van zijn vader zaliger zal herhalen. Zijn vader, ‘de Leeuw van Panjshir’, liet het Rode Leger en de taliban zweten in de jaren 80 en 90. Hij werd twee dagen voor 11 september gedood bij een zelfmoordaanslag van Al Qaeda. De daders hadden een Belgisch paspoort op zak. Gestolen bleek nadien.

‘Het verzet is niet bang van de taliban. We blijven vechten, niemand denkt aan vluchten. We kunnen dat, want we hebben ervaring met de Russen. Bovendien vechten we niet alleen voor onze provincie maar voor ons hele land. Niemand wil 20 jaar terug in de tijd.'