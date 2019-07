Arrestaties en doodstraffen na ontmanteling spionagenetwerk in Iran

Hij voegde toe dat de verdachten werkzaam waren in 'gevoelige sectoren' of in daaraan gerelateerde privéactiviteiten, en onafhankelijk van elkaar handelden. Volgens hem werden sommigen in de val gelokt door de CIA bij het aanvragen van hun visa om naar Amerika te gaan. 'Sommigen werden benaderd toen ze hun visum aanvroegen, anderen hadden al een visum maar werden onder druk gezet door de CIA toen het vernieuwd moest worden', zei hij.