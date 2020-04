Assad officieel beschuldigd van gebruik chemische wapens

Uit een rapport van de OPCW, de waakhond van de Verenigde Naties voor chemische wapens, blijkt dat de Syrische overheid verantwoordelijk is voor drie aanvallen in maart 2017 in de stad Al-Lataminah, in het westen van Syriƫ. Het OPCW-rapport baseert zich op interviews met personen die bij de aanval aanwezig waren, onderzoek dat ter plaatse werd uitgevoerd, het oordeel van artsen en experts, en de analyse van beelden.