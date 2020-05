Assad rolt vechtend over straat met zijn neef, de decadente tycoon...

Decadentie en corruptie kostten Rami Makhlouf, de rijkste man van Syrië, de kop. De tycoon beet in het zand na een zeldzaam openlijke vete met zijn neef, president Bashar al-Assad, die zijn positie verstevigt nu het einde van de oorlog in zicht is. Rusland zet venijnig extra druk.

Een schatrijke zakenman bindt de strijd aan met een gewetenloze dictator, die bovendien zijn jeugdvriend en neef is en aan wie hij zijn onmetelijke fortuin te danken heeft. Het zou het scenario kunnen zijn van een van de vele razend populaire soaps die de Arabische televisiezenders naar aloude traditie uitzenden tijdens de ramadan. Maar de familievete tussen de Syrische president Bashar al-Assad en Rami Makhlouf, de rijkste man van het land, is geen fictie. De tweespalt beroert al twee weken de gemoederen, in Syrië en ver daarbuiten.



Het was Makhlouf die begin mei de vuile was van het regime buitenhing door een video op Facebook te gooien waarin hij de geheime dienst ervan beschuldigde zijn zakenimperium te ontmantelen en zijn personeel lastig te vallen. Hij riep Assad op in te grijpen en een einde te maken aan de ‘onmenselijke’ behandeling. ‘President, de veiligheidsdiensten hebben de aanval geopend op de vrijheden van het volk’, zei Makhlouf. Dat hij die oproep via Facebook deed, bewijst dat de tycoon geen rechtstreekse lijn met het presidentiële paleis meer heeft.

De Facebookpost van Rami Makhlouf

Zijn bekommernis om de vrijheid van de Syrische burgers klinkt hypocriet, want Makhlouf was tijdens de burgeroorlog een van de belangrijkste geldschieters van Assads oorlogsmachine. Hij financierde de milities die het vuile werk opknapten en duizenden burgers martelden en doodden. In zijn Facebook-video geeft Makhlouf dat ook zelf toe, zich van geen kwaad bewust: ‘Had iemand verwacht dat de veiligheidsdiensten zouden aankloppen bij de bedrijven van Rami Makhlouf, die hun belangrijkste steunpilaar en hun grootste mecenas was?’



Schaamteloze corruptie

De 50-jarige Rami Makhlouf was al de rijkste man van Syrië toen de burgeroorlog in maart 2011 uitbrak. Hij had volop geprofiteerd van de economische hervormingen die Assad doorvoerde nadat hij in 2000 zijn overleden vader was opgevolgd. Assad junior wierp zich op als de man die de socialistische dictatuur van zijn vader zou omvormen tot een liberale democratie. Maar de omschakeling naar een markteconomie werd een mislukking door de schaamteloze corruptie van de elite, waarvan Makhlouf het boegbeeld was.



Hoewel het onmogelijk is een exact cijfer te plakken op zijn fortuin - met wat nattevingerwerk circuleert een bedrag van 10 miljard dollar als minimum - wordt vaak beweerd dat Makhlouf voor de oorlog al meer dan de helft van de Syrische economie controleerde. En het bloedvergieten van de voorbije negen jaar legde hem geen windeieren. Makhlouf breidde zijn imperium zelfs uit door in te spelen op nieuwe opportuniteiten, bijvoorbeeld door te investeren in smokkelroutes die de internationale sancties moesten omzeilen.



Vastgoed in Moskou

De zonen van Makhlouf, Mohammad en Ali, maakten geen geheim van hun fortuin en gingen vaak op zwier in Cannes, Monaco of Dubai. Op Instagram plaatsten ze ongegeneerd foto’s van hun Ferrari’s en decadente feestjes, waarbij ze in nachtclubs zomaar 5.000 euro voor een tafel neertelden. Minder opvallend waren de vastgoeddeals in Rusland, altijd via ingewikkelde financiële constructies. De zakenkrant Financial Times onthulde vorig jaar dat Makhlouf en enkele familieleden sinds 2013 voor ruim 37 miljoen euro een stuk of 20 luxeappartementen in Moskou kochten.

De decadentie van de Makhloufs is stuitend in een land waar ruim een half miljoen mensen omkwamen in een oorlog, die miljoenen anderen op de vlucht joeg. De oorlog heeft de kloof tussen arm en rijk alleen maar vergroot en de middenklasse is nagenoeg weggevaagd. Volgens de jongste cijfers, uit 2015, leefde toen 80 procent van de Syrische bevolking onder de armoedegrens. Die situatie is volgens experts alleen maar verergerd.



Belastingsfactuur

Heeft Makhlouf zijn hand overspeeld? Werd hij te gretig? Of waande hij zich onaantastbaar? Het is onduidelijk wat precies speelt in de familievete met Assad. Het was vorige zomer al duidelijk dat er een haar in de boter zat. Makhlouf kreeg plotseling te horen dat zijn telecombedrijf Syriatel voortaan belastingen moest betalen. Dat gebeurde nadat hij naar verluidt had geweigerd miljoenen te doneren aan het regime, dat op zwart zaad zit. Inmiddels is Makhloufs belastingfactuur opgelopen tot een dikke 200 miljoen euro.



Volgens kwatongen is de aanval op Syriatel geen toeval. Assads echtgenote Asma zou broeden op plannen voor de oprichting van een eigen telecombedrijf. Dan helpt het als een concurrent het leven zuur wordt gemaakt. Achter de schermen zou Asma ook bezig zijn met manoeuvres om de macht weer te concentreren in een kleine kring rond de president, waarvan ook Assads jongere broer Maher deel uitmaakt. Voor de Makhloufs, de familie van Assads moeder, is geen plaats meer.

Het is duidelijk dat Assad bezig is aan de consolidatie van zijn macht nu het einde van de burgeroorlog in zicht komt. Met de steun van de Russische en Iraanse bondgenoten heeft hij nagenoeg het hele land weer onder controle, op de noordwestelijke provincie Idlib na. Het kan dan geen kwaad om zijn positie te versterken, omdat in vredestijd ongetwijfeld de vraag zal opduiken of hij wel de juiste persoon is om het kapotgeschoten Syrië weer op te bouwen.

Russische torpedo's

Overigens is het de vraag welke rol Rusland speelt in de ruzie tussen Assad en Makhlouf. De smeekbede van de gevallen tycoon kwam enkele weken nadat vanuit Moskou een paar torpedo’s waren afgevuurd op het Syrische bewind. Twee gewezen diplomaten lieten verstaan dat president Vladimir Poetin vindt dat Assad te weinig energie steekt in een politieke oplossing. Volgens Rusland is een vredesdeal de enige manier om andere landen te overtuigen geld te steken in de wederopbouw van Syrië.

Maar dan moet ook komaf gemaakt worden met de ingebakken corruptie. In een artikel van het Russische Federaal Nieuwsagentschap (FAN) werd Assad verweten de ‘situatie niet de baas te kunnen’. Hij zou ook ‘te zwak’ zijn om op te treden tegen de corrupte zakenlui die zich ‘alle macht en controle hebben toegeëigend’. Het FAN is een mediabedrijf van Jevgeni Prigozjin, een vertrouweling van Poetin. Prigozjin wordt ook gelinkt aan de Wagner Group, die honderden huurlingen naar Syrië en andere brandhaarden stuurde.