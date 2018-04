Bahrein rekent zich rijk met nieuwe olieplas

De ontdekking is groot nieuws voor Bahrein want alhoewel de eilandstaat in de Perzische Golf ligt, is ze maar een dwerg in vergelijking met de buren Qatar en Saoedi-Arabië. De eilandstaat bezit voorlopig slechts één olieveld volledig, terwijl ze een ander deelt met de Saoedi's. Momenteel pompt Bahrein 45.000 olievaten per dag uit de grond, Saoedi-Arabië plaatst een bovengrens van 10 miljoen vaten in april.