‘Bedaarde Benny' moet koning Bibi onttronen

Israël trekt vandaag voor de tweede keer in zes maanden naar de stembus. Voor het eerst in tien jaar heeft premier Benjamin Netanyahu een te duchten tegenstander.

De Israëlische oud-generaal Benny Gantz onderneemt vandaag een nieuwe poging om premier Benjamin Netanyahu van de troon te stoten. Die vecht voor zijn politiek overleven in de tweede parlementsverkiezingen in zes maanden, een unicum in de Israëlische politiek. Gantz heeft een paar belangrijke troeven: zijn staalblauwe ogen, zijn indrukwekkende militaire carrière en het feit dat hij niet Netanyahu is.

De vorige verkiezingen van april waren al uitgedraaid op een spannende strijd tussen Netanyahu’s Likoedpartij en de centrumrechtse alliantie Blauw-Wit van Gantz, genoemd naar de kleuren van de Israëlische vlag. Ze behaalden elk 35 van de 120 zetels van de Knesset, maar Netanyahu kreeg als eerste de kans een coalitie te vormen. Hoewel een regering van (extreem)rechtse en religieuze partijen binnen handbereik leek, botste hij op één grote stoorzender: oud-minister van Defensie Avigdor Lieberman, een voormalige bondgenoot die intussen een bittere rivaal is geworden.

Riskante gok

Het breekpunt was de wet die Lieberman wou doorvoeren, waardoor ook ultraorthodoxe Joden legerdienst moeten doen. Nu zijn ze daarvan vrijgesteld, wat veel Israëli’s onbegrijpelijk vinden. De wet bleek onverteerbaar voor de ultraorthodoxe partijen die Netanyahu nodig had om aan een meerderheid in het parlement te geraken. Om te vermijden dat een van zijn rivalen de kans kreeg een alternatieve coalitie op poten te zetten liet de premier het parlement ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven.

Veiligheid wordt niet gecreëerd door loze beloften voor de verkiezingen, maar door daden. benny gantz israëlisch kandidaat-premier

De vraag is of die gok iets opbrengt. De peilingen voorspellen vandaag een heruitgave van de verkiezingsuitslag van april. Dit keer lijkt Gantz de beste kaarten te hebben. De kans is groot dat Netanyahu ook nu de steun van de Jisrael Beeténoepartij van Lieberman nodig heeft om een coalitie met rechtse en religieuze partijen te vormen. Maar die kondigde al aan een nationale eenheidsregering van Blauw-Wit en Likoed zonder Netanyahu te verkiezen. Een andere mogelijkheid is een centrumlinkse coalitie onder Gantz, maar die lijkt minder waarschijnlijk.

Netanyahu-moeheid

Gantz, die dit jaar vanuit het niets op het politieke toneel verscheen, ontpopt zich tot de eerste serieuze uitdager van koning Bibi in tien jaar. Hij surft op de golf van Netanyahu-moeheid die volgens de Israëlische krant Haaretz zowat de helft van de Israëli’s treft. Zij zijn niet alleen de premier beu, maar ook de groeiende invloed van ultraorthodoxen in diens regeringen. Gantz profileert zich als een seculier alternatief.

Als voormalige stafchef van het leger profiteert Gantz bovendien van de goede reputatie van het Israëlische leger. Tegenover Netanyahu’s dramatische aankondigingen - de premier beloofde onder meer delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren - plaatst hij militaire gereserveerdheid. Zijn bijnaam is niet zomaar ‘Benny Huta’ of ‘Bedaarde Benny’. ‘Op basis van 38 jaar ervaring in uniform kan ik u vertellen dat veiligheid niet wordt gecreëerd door loze beloften voor de verkiezingen, maar door daden’, zei hij tijdens de campagne.

Kleurloos

Zijn imago als betrouwbare soldaat moet ook het verschil maken met de vele corruptieschandalen die Netanyahu achtervolgen. De rechter beslist normaal gezien in oktober of de premier vervolgd wordt in de drie strafzaken die hem boven het hoofd hangen.