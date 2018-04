België en Duitsland willen 'militaire escalatie' in Syrië vermijden

Over een mogelijk militair ingrijpen wil buitenlandminister Reynders zich niet uitspreken. 'We moeten wachten voor we ons uitspreken over een militaire interventie. We moeten zeker een militaire escalatie vermijden. Dat is het belangrijkste. Er is nood aan een politieke oplossing. We moeten druk zetten op het Syrische regime om opnieuw aan tafel te gaan en te spreken over zo'n oplossing', aldus Reynders.