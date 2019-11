België is verplicht IS-strijders terug te nemen

Turkije is maandag begonnen buitenlandse strijders van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) het land uit te zetten. Het gaat om mensen die werden opgepakt bij het jongste offensief in Noordoost-Syrië. Een Amerikaanse en een Duitse jihadi zijn al teruggestuurd, later op de dag volgt nog een Deen.

'Minder dan vijf Belgen'

Over Belgen is er voorlopig geen nieuws. 'We zijn permanent in contact met Ankara, maar op dit moment hebben we niet meer informatie', klinkt het bij premier Sophie Wilmès. 'Als strijders naar België terugkeren - wat op dit moment nog hypothetisch is - zijn we daar klaar voor. De procedure bepaalt dat onze ordediensten ze meteen na aankomst meenemen.' Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Turkse autoriteiten minder dan vijf Belgische IS-aanhangers aangehouden.