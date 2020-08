België stuurt geen rampenteam, wel hulp naar Beiroet

Vrijdagavond vertrekt een Belgisch C-130-transportvliegtuig van het leger met noodhulp naar het rampgebied in de Libanese hoofdstad.

Drie dagen na een bijzonder zware explosie in de haven van hoofdstad Beiroet vertrekt Belgische hulp per luchtbrug naar het zwaar getroffen Libanon. 'Het gaat onder meer om noodhulpkits met medicijnen en medisch materiaal die tienduizend mensen drie maanden kunnen helpent, zegt minister van Defensie Philippe Goffin (MR). 'We zenden ook 8.000 plooibare jerrycans voor water en dekens en slaapzakken voor de mensen die dakloos zijn geworden.'

Miljoen euro

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) trekt een miljoen euro uit voor hulp aan Libanon. Dat komt van een herschikking binnen het bestaande budget voor humanitaire fondsen. Daarnaast is de regering ook in overleg met ngo's en internationale humanitaire organisaties met het oog op bijkomende humanitaire inspanningen.'

België stuurt geen volk op het terrein. Ons land bood volgens Goffin aan een noodteam te sturen met specialisten in opsporing van gevaarlijke stoffen, van het brandwondencentrum in Neder-over-Heembeek en medische experts van het leger. 'Volgens Beiroet zijn nu genoeg hulpverleners ter plaatse en is er vooral behoefte aan medisch materiaal', stelt Goffin.

In het rampgebied in Libanon zijn al snelle responsteams actief uit onder meer Frankrijk, Duitsland, Nederland en Rusland. Het Belgische rampenteam, onderdeel van het federale vehikel B-Fast waar een pak ministeries samen voor bevoegd zijn, was jarenlang een absoluut paradepaardje van ons land.

Het Belgische snelle respons-team stond bij grote rampen in het verleden vaak uren later als één van de eersten op de getroffen sites om mee te helpen zoeken naar slachtoffers en eerste hulp te bieden. Maar het 'Search and Rescue'-team van B-Fast, zeg maar het oude rampenteam, is gesneuveld door besparingen bij de hervorming van brandweer en civiele bescherming door de regering-Michel. Daarnaast zijn er ook problemen met het veldhospitaal, het Emergency Medical Team, dat op apegapen zou liggen.

Kwaad bloed

Zowel Goffin als premier Sophie Wilmès (MR) boden vrij snel na de ramp via sociale media hulp aan via B-Fast. Dat zette kwaad bloed bij de oppositie. Die vindt het niet helemaal eerlijk dat het woord B-Fast gebruikt wordt vanuit de regering, voor iets dat een lege doos geworden is. 'Of wisten Goffin en Wilmès niet dat ze het rampenteam van B-Fast hebben helpen weg besparen', klinkt het.

De laatste operatie van B-Fast, voluit het Belgian First Aid & Support Team, was eind vorig jaar bij de bosbranden in Amazone. Maar ook dat was grotendeels een luchtbrug met humanitair materiaal, zoals tenten, muskietenneten en generatoren.