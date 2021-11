België vraagt overlevering beruchte Syriëstrijder

Het Belgisch gerecht vraagt de overlevering van de beruchte Syriëstrijder Yassine Lachiri. Hij is opgepakt aan de Turks-Bulgaarse grens.

België voert gesprekken met Bulgarije over de overlevering van Yassine Lachiri, die in ons land voor terrorisme is veroordeeld. Dat bevestigt het federaal parket aan De Tijd.

Lachiri kwam in Turkije op vrije voeten nadat hij een celstraf had uitgezeten voor zijn betrokkenheid bij IS.

De bedoeling van Lachiri was wellicht via de Bulgaars-Turkse grens naar ons land terug te keren. Hij kwam in Turkije op vrije voeten nadat hij ook daar een celstraf had uitgezeten voor zijn betrokkenheid bij de terreurbeweging Islamitische Staat. In de praktijk gebeuren geen uitleveringen tussen België en Turkije.

Zware werk

Lachiri geldt als een zwaar profiel in jihadkringen. Hij is in 2015 bij verstek tot 20 jaar cel veroordeeld. Die zware straf kwam er omdat hij als een leidinggevend figuur werd gezien bij Islamitische Staat. Die controleerde een tijd delen van Syrië en Irak.

Voor zijn vertrek naar Syrië in 2013 liep hij in ons land een celstraf op omdat hij een man gedood had bij een fout gelopen drugsdeal. Lachiri, die ook bekendstond onder zijn strijdersnaam Abu Saif, sloot zich bij zijn aankomst in Syrië aan bij Jabhat-al-Nusra. Dat zijn rivalen van IS die actief waren in de strijd tegen het Syrische regime van president Assad. Lachiri maakte later de overstap naar IS. Op sociale media poseerde hij met wapens en bomgordels en pronkte hij met zijn deelname aan gewelddaden.

Lachiri zou zich in de gevangenis in Turkije als een diehard gewelddadige jihadist zijn blijven gedragen.

Lachiri verloor vorig jaar zijn Belgische nationaliteit wegens zijn bijdrage aan de terreur in Syrië. België vraagt zijn overlevering om hem zijn straf in ons land te laten uitzitten. Dat doet het gerecht op basis van een Europees aanhoudingsbevel, waardoor hij geseind stond bij de internationale politiediensten.

Het is onduidelijk of tussen ons land en de Turkse diensten contact is geweest over Lachiri na diens vrijlating. In 2017 was er in ons land grote ophef toen een van de betrokken terroristen bij de aanslagen in Parijs Ibrahim El Bakraoui door onvoldoende doorstroming van info vrij vanuit Turkije naar ons land kon reizen.

Familiebusiness

Lachiri zou zich in de gevangenis in Turkije als een diehard gewelddadige jihadist zijn blijven gedragen. Hij zou er medegevangenen hebben bedreigd omdat ze IS niet langer steunden.

Gewelddadig extremisme is voor hem een familiebusiness. Hij is de zoon van Fatima Aberkan, ook wel 'mama Jihad' genoemd. Zij liep een celstraf op van 15 jaar voor haar betrokkenheid in een Belgisch netwerk van ronselaars voor de internationale jihad, in onder meer Afghanistan, Irak en Syrië. Van twee broers van Lachiri is geweten dat ze afreisden naar Syrië en er betrokken waren bij terreurdaden.