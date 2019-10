België vreest dat Belgische Syrïestrijders ontsnappen

Door de militaire operatie van Turkije ontstaat het gevaar dat Belgische Syriëstrijders kunnen ontsnappen uit kampen waar ze nu vastgehouden worden.

De Belgische regering volgt de situatie op de voet in het noorden van Syrië. Zo reageert het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) woensdag op uitspraken van Paul Van Tigchelt, de directeur van OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

Van Tigchelt had in een interview met duidingsprogramma Terzake dinsdagavond gewezen op de risico's die ontstaan door de inval van Turkije in het noorden van Syrië. Mogelijk kunnen Belgische Syriëstrijders profiteren van de inval om te ontsnappen uit de Koerdische kampen. Het is dan wel een pak moeilijker geworden dan vroeger om met terreurplannen vanuit Syrië naar Europa te reizen, zei Van Tigchelt, maar 'niet onmogelijk'.

Controle

Op de vraag of het veiliger zou zijn om de Belgische Syriëstrijders in ons land te vervolgen, berechten en op te sluiten, antwoordde Van Tigchelt dat dat het voordeel biedt dat we ze dan hier 'onder controle' hebben. Als ze in Irak berecht worden, en velen daar na verloop van tijd ook zouden vrijkomen, is die controle er niet. 'Maar een ideale oplossing bestaat helaas niet', aldus de OCAD-topman, die de kwestie een 'dringende aangelegenheid' noemde.

'De directeur van het OCAD heeft zich gisterenavond op Terzake niet uitgesproken tegen een berechting in Irak, een piste die verder wordt onderzocht door Belgïë, in een Europees kader, met respect voor de mensenrechten', reageert het kabinet-Geens woensdag. 'De directeur heeft er wel op gewezen dat de gewijzigde situatie ook een impact kan hebben op de situatie van de Syriëstrijders ter plaatse.'