België zet evacuaties uit Afghanistan stop

België gaat geen mensen meer evacueren van de luchthaven van Kaboel in Afghanistan. Dat maakte premier Alexander De Croo woensdagavond bekend.

De federale regering heeft woensdagavond 'in overeenstemming met andere Europese landen' beslist geen evacuaties meer uit te voeren uit Afghanistan. Sinds woensdagavond 21.30 uur zijn alle medewerkers van de operatie-Red Kite en de geëvacueerden verzameld in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, maakte premier De Croo bekend in een persbericht.