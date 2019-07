Belgische reders in Straat van Hormuz in opperste staat van paraatheid

In de straat van Hormuz zouden Iraanse schepen gisteren geprobeerd hebben een Britse olietanker te blokkeren. 'We nemen alle maatregelen die nodig zijn om onze schepen maximaal te beschermen', klinkt het bij Belgische reders in de buurt

De Straat van Hormuz - de verbinding tussen de Perzische Golf en de Golf van Oman - is een van de belangrijkste snelwegen voor olie-, gas- en chemicaliëntankers ter wereld. Wekelijks passeren er honderden tankers door de straat. Daar zijn ook regelmatig gastankers bij van Exmar en olietankers van Euronav, rederijen die volledig of gedeeltelijk in handen zijn van Belgische reders.

Ook de Belgische baggeraars Jan De Nul en DEME zijn in de regio soms met schepen in de weer. Momenteel voeren ze er geen werken uit.

'We nemen alle maatregelen die nodig zijn om onze schepen maximaal te beschermen', zegt Wilfried Lemmens van de Belgische Redersvereniging. 'Iedereen is in opperste staat van paraatheid'. Details over hoeveel of welke Belgische schepen dagelijks door het gebied varen, wil Lemmens niet kwijt. 'Dat kan ze in gevaar brengen. Iedereen luistert mee'.

We staan in heel nauw contact met nationale en internationale overheden, inlichtingendiensten en de Belgische marine. Wilfried Lemmens Topman Belgische Redersvereniging

De rederijen zetten nachtwachten op de schepen, gebruiken dubbele uitkijken, meer radars en geven vooral lastminute-informatie. Lemmens: 'We staan in nauw en direct contact met nationale en internationale overheden en inlichtingendiensten, met de Belgische marine, met het antiterreurorgaan OCAD en met verzekeraars. Die geven signalen. Als ze iets verdacht zien, kunnen wij ingrijpen of rechtsomkeert maken'.

Gewapende bewaking

Tankers die door Hormuz varen, doen dat zonder VN-escortes of gewapende commando's aan boord zoals in de Hoorn van Afrika, waar ze worden ingezet tegen piraterij. Lemmens: 'Als gewapende bewakers aan boord nuttig of nodig zouden zijn - of als de overheid ons zou aanraden ze in te zetten - overwegen we dat zeker. De vraag is of ze nuttig zijn tegen aanvallen waarbij mijnen via drones of onderwaterbootjes aan schepen worden geplakt.'

Een bijkomend probleem is dat kapiteins hun 'bewakers' na de doortocht moeten afzetten in een haven. De meeste autoriteiten zijn totaal niet happig om gewapende beveiligingsagenten in hun land binnen te laten. Bovendien moeten ze dan ook nog eens gewapend het land uit. Wapens aan boord houden is ook geen optie.

De straat van Hormuz is op het smalste stuk 39 kilometer breed, maar de vaarroute voor de gigantische gas- en olietankers is veel kleiner. Tankers hebben weliswaar voorrang op de honderden kleine schepen die dag en nacht tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten varen, 'maar het blijft heel moeilijk om verdachte schepen of verdachte acties op te sporen', zeggen de reders.

Exmar en Euronav wilden niet reageren. 'Te gevaarlijk. Te politiek'. Belgische reders hebben ongeveer 130 tankers in volle of gedeelde eigendom.

De Iraanse Revolutionaire Garde ontkende dat er woensdag een incident met een Brits schip heeft plaatsgevonden. De Britse regering had het incident nochtans bevestigd. Volgens de Britten hebben drie Iraanse schepen geprobeerd de doorvaart van de British Heritage te blokkeren. Pas toen de Britse marine zich tussen de twee manoeuvreerde en verbale waarschuwingen uitte, dropen de schepen af.