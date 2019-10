Bezos omhelst verloofde van Khashoggi bij herdenking

De aanwezigheid van de eigenaar van The Washington Post, waarvoor Jamal Khashoggi columnist was, was opvallend, omdat Jeff Bezos zich nooit publiekelijk over de moord op de journalist heeft uitgelaten.

Voor het Saoedische consulaat in Istanboel is woensdagmiddag een herdenkingsdienst georganiseerd voor Jamal Khashoggi. Het is exact een jaar geleden dat de Saoedische journalist, die erg kritisch was voor het Saoedische regime, in dat consulaat vermoord werd door een 15-koppig commando.

De dienst begon met een minuut stilte om 13.14 uur (lokale tijd), het tijdstip waarop Khashoggi het consulaat binnenging om papieren voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde Hatice Cengiz in orde te brengen. Ook Jeff Bezos, de topman van de e-commercereus Amazon, bleek aanwezig in Istanboel.

Dat hoeft niet te verrassen omdat hij The Washington Post, een krant waarvoor Khashoggi columnist was, in 2014 voor 250 miljoen dollar kocht. Maar het is wel opvallend omdat Bezos zich tot nu nooit publiekelijk heeft uitgelaten over de moord op Khashoggi.

Op de plechtigheid sprak Bezos Cengiz toe en omhelsde hij haar. 'Niemand zou ooit mogen meemaken wat jij hebt meegemaakt. Je stond hier uren op straat te wachten tot hij buitenkwam. Het is surreƫel. Je moet weten dat je in onze harten zit', zei de Amazon-CEO volgens het persagentschap Bloomberg.

Wie achter de moord zat, is nog altijd niet officieel bekend. Mensenrechtenorganisaties grijpen de herdenking aan om bin Salman weer onder vuur te nemen. De Saoedische prins zelf, die velen zien als de vermoedelijke opdrachtgever, omschreef de moord enkele dagen geleden in een interview met het Amerikaanse nieuwsprogramma '60 Minutes' als 'een afschuwelijke misdaad'. 'Maar ik neem de volledige verantwoordelijkheid als leider in Saoedi-Arabiƫ', zei bin Salman.