Biden onderneemt eerste militaire actie met aanval in Syrië

Donderdagnacht voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit in het oosten van Syrië. Minstens 17 door Iran gesteunde militieleden kwamen daarbij om het leven. De bombardementen zijn een vergeldingsactie voor een raketaanval op een Amerikaanse basis in Irak.

Om 2 uur ’s nachts lokale tijd vuurden Amerikaanse gevechtsvliegtuigen precisiebommen af op zeven doelen in oost-Syrië. Het ging vooral om gebouwen die werden gebruikt om militieleden naar Irak te smokkelen. De posten stonden in de buurt van de grens met Irak. Het is de eerste keer dat president Joe Biden overgaat tot een militaire operatie.

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn minstens 17 Iraakse militanten gedood. Het Pentagon verklaarde dat gaat om milities die door Iran worden gesteund, waaronder Kata'ib Hezbollah en Kata'ib Sayyid al-Shuhada’.

Vergelding

De aanval is een vergelding voor een reeks raketaanvallen van 15 februari op Amerikaanse doelwitten in Irak. Toen schoten pro-Iraanse militie raketten af op de Amerikaanse basis in Erbil in Noord-Irak. Daarbij kwam een Iraakse werknemer om het leven. Minstens negen anderen raakten gewond, onder wie een Amerikaanse soldaat. Maandag werden ook raketten afgevuurd naar de Amerikaanse ambassade in Bagdads streng beveiligde Groene Zone. Er vielen toen geen slachtoffers.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin zei vrijdag er zeker van te zijn dat de juiste doelwitten werden geraakt. Het zou om leden gaan van de sjiitische milities die de aanvallen uitvoerden op de Amerikaanse basis in Irak.

We hebben op een weloverwogen manier gehandeld die erop gericht is de algehele situatie in zowel Oost-Syrië als Irak te de-escaleren. John Kirby Woordvoerder Pentagon

De aanval van donderdagnacht is volgens de Amerikanen een ‘proportionele militaire respons'. ‘We hebben op een weloverwogen manier gehandeld die erop gericht is de algehele situatie in zowel Oost-Syrië als Irak te de-escaleren’, zei de woordvoerder van het Pentagon, John Kirby.

Verschil met Trump

Door doelwitten in Syrië aan te vallen vermijden de VS een directe aanval op Iran. Het verschil met voormalig president Donald Trump is groot. Trump liet de architect van de sjiitische milities in het Midden-Oosten, de Iraanse generaal Qassem Soleimani, liquideren. Het conflict met Iran escaleerde toen. Biden kiest voor een meer gedoseerde aanval.

Door doelwitten in Syrië aan te vallen vermijden de VS een directe aanval op Iran.

Biden probeert Iran te overhalen terug te keren naar het nucleaire akkoord van 2015, dat Trump drie jaar geleden eenzijdig verliet. Het land nu met een directe aanval treffen zou die gesprekken bemoeilijken.

Door een directe aanval op Iran te vermijden wordt ook de fragiele aan de VS geallieerde regering in Bagdad niet te veel in verlegenheid gebracht.

Woensdag zat Biden al samen met de Iraakse premier Mustafa Al-Kadhimi. De twee bespraken de raketaanvallen op de basis in Erbil en waren het erover eens dat de daders ter verantwoording moeten worden geroepen.

Saoedi-Arabië

Ook in andere landen in de regio wil Biden de breuk met zijn voorganger in de verf zetten. Donderdag sprak Biden voor het eerst met de Saoedische koning Salman. Het gesprek met de 85-jarige koning, die in slechte gezondheid verkeert, past in de strategie om de relatie te ‘herijken’, aldus de woordvoerder van het Witte Huis.

Niet toevallig komt dat gesprek op hetzelfde moment dat de VS zijn zoon, kroonprins Mohammed bin Salman (MBS), betichten van moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. MBS was een vertrouweling van Trump en ging veel om met Jared Kushner, de schoonzoon en adviseur van Trump.

Met deze acties maakt Biden steeds duidelijker dat hij kiest voor een andere koers in het Midden-Oosten.