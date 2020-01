Boeing in Iran werd geraakt door 2 raketten

Uit nieuwe videobeelden blijkt dat de Oekraïense Boeing die op 8 januari in Iran neerstortte, werd geraakt door twee raketten die vanaf een legerbasis in de buurt van Teheran waren afgevuurd.

De beelden werden dinsdag door de New York Times gepubliceerd. De beelden werden gefilmd door een bewakingscamera en tonen het traject van een helder object. Na ongeveer 20 seconden volgt een ontploffing. Een tweede helder object wordt tien seconden later vanaf dezelfde plaats en in dezelfde richting gelanceerd en explodeert na tien seconden. Eén minuut later is hoog in de lucht een vuurbal te zien.