Brein achter granaataanslagen in Antwerpen opgepakt in Dubai

In Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten is de beruchte Antwerpse drugscrimineel Nordin E.H. opgepakt. Dat bevestigt het Antwerpse parket. De man stond al een tijd internationaal geseind. Het parket zal zijn uitlevering vragen.

De Antwerpse drugsbaron Nordin E.H. (32), alias ‘dikke Nordin van den Dam’, is in Dubai op vraag van ons land opgepakt. Hij wordt beschouwd als een grote vis in de internationale cocaïnesmokkel. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen hem, waarin hij verdacht wordt van cocaïnesmokkel, samen met Frank 'De Tank' V.

Bij een grote politieactie in maart in Antwerpen werd een groot deel van zijn bende ontmanteld. De speurders vonden een indrukwekkend wapenarsenaal en ook bijna 40 kilogram cocaïne en 25.000 euro cash. Bij een huiszoeking in Limburg in hetzelfde dossier vond de politie springstoffen, een raketlanceerder met antitankgranaat en kalasjnikovs.