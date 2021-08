Britten waarschuwen voor mogelijke kaping tanker in Golf van Oman

In een bericht van de United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) wordt het scheepvaartverkeer gevraagd om bijzonder oplettend te zijn. Details over de betrokken boten geeft de UKMTO niet.

In eerste instantie had de UKMTO, een onderdeel van de Britse marine, schepen gewaarschuwd voor een kaping. Uren later ging het over een 'mogelijke kaping'. Eerder op de dag hadden vier olietankers bericht dat ze 'niet onder bevel' lagen, wat meestal betekent dat een vaartuig niet langer bestuurd kan worden. Een van die schepen kwam later weer in beweging, meldt het persbureau AP.