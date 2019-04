CEO Goldman Sachs wil weer vrienden worden met Saoedi-Arabië

Nu het stof over de vermoorde journalist Khashoggi wat is gaan liggen, is Wall Street klaar om de banden met het steenrijke Saoedi-Arabië weer aan te halen. Goldman Sachs-CEO David Solomon is de eerste bankenbons die de stap waagt.

De nieuwe CEO van Goldman Sachs David Solomon is op bezoek in Saoedi-Arabië om er de commerciële banden een boost te geven. Hij is de eerste topman van een grote Amerikaanse bank die het land bezoekt nadat het een internationale paria was geworden door de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi.

Het toont aan dat Wall Street er niet langer zijn hand voor omdraait om de banden met het steenrijke land aan te halen nu de ophef over de moord wat is gaan liggen. Dat was nog anders in oktober, toen de grote banken samen met tal van topondernemers verstek gaven op het Saoedische prestige-event 'Davos in de woestijn'. Maar sindsdien gaven de banken langzaamaan te kennen dat ze het verleden achter zich wilden laten. In het echte Davos in januari waren er al contacten tussen de bankenbonzen en de Saoedi's.

Gruweldaad

Solomon, die in oktober aan boord kwam als CEO, ziet commercieel kansen in Saoedi-Arabië, dat als interessanter dan de andere landen in de regio gezien wordt. Goldman Sachs sloot een aantal belangrijke deals in het land. Het adviseerde het Public Investment Fund om zijn meerderheidsbelang in het chemiebedrijf Sabic aan de staatsoliegigant Aramco te verkopen en staat ook Riyad Bank bij in zijn fusie met de National Commercial Bank.