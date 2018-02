Clash tussen Israël en Iran in Syrië

Een Israëlisch gevechtsvliegtuig is bij een vergeldingsaanval voor de aanwezigheid van een vermoede Iraanse drone boven Israëlisch grondgebied neergehaald door Syrische luchtafweer.

Het is de eerste keer sinds het uitbreken van de oorlog in Syrië dat Israël een gevechtsvliegtuig verliest. De beide piloten van de F-16 konden zich met hun schietstoel redden en landden veilig op Israëlisch grondgebied. Eén van de piloten is er volgens Israëlische media erg aan toe. De Israëlische premier Ben Netanyahu monitort de situatie. Defensieminister Avigdor Lieberman houdt vandaag overleg met de legertop en het veiligheidsapparaat over de situatie.

Israël voerde zaterdag 12 aanvallen uit diep op het grondgebied van buurland Syrië. Belangrijkste doelwit was een lanceerplatform, volgens Israël gecontroleerd door Iraanse troepen, vanwaaruit een drone was gelanceerd naar Israëlisch territorium.

De drone werd neergeschoten door een Israëlische legerhelikopter, waarna Israëlische jets vergelding zochten. Zij viseerden onder meer het drone-platform, maar ook een wapendepot en luchtverkeerstoren van een militair vliegveld in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus.

Infiltratie

'Door deze infiltratie op ons grondgebied en aanval op onze soevereiniteit sleurt Iran de regio mee in een conflict waarvan het niet weet hoe het zal eindigen. Wij zijn klaar voor elke escalatie. De verantwoordelijke voor dit incident zal een zware prijs betalen. Syrië en Iran spelen met vuur', aldus een woordvoerder van het Israëlische leger.

De militaire coalitie rond de Syrische president Bashar al-Assad, die de steun heeft van Iran, Rusland en de pro-Iraanse regionale militie Hezbollah, reageerde meteen. 'Elke nieuwe daad van terrorisme door Israël kan op keiharde vergelding rekenen', klonk het. Zij beschudigen Israël van leugens. De drone voerde volgens de pro-Assadcoalitie operaties uit boven Palmyra in de Syrische woestijn tegen het restant van Islamitische Staat (IS).

Rusland heeft beide partijen opgeroepen de situatie niet op de spits te drijven. De Israëlische ambassadeur in Rusland roept Moskou op om door Iran gesteunde troepen in Syrië weg te houden uit de de-escalatiezone aan de noordgrens van Israël.

Escalatie

Het neerhalen van de Israëlische F-16 wijst op escalatie in de esbattementen langs het Israëlisch-Syrische grensgebied. De Israëli's zijn er de nodige schijnmanoeuvres en schermutselingen gewoon. Sinds het uitbreken van de oorlog in 2011 voerden ze geregeld aanvallen uit op Syrisch grondgebied tegen militaire doelen en wapentransporten voor Hezbollah. Die voerden net als het Syrische leger geregeld tegenaanvallen uit.

Maar een neergestorte F-16 is meer dan zomaar een nieuw incident. Het was van 2006 geleden dat Israël nog eens een toestel verloren, toen een legerhelikopter die in Libanon door Hezbollah werd neergehaald. De vijf inzittenden kwamen om.

De escalatie valt te verklaren door groeiende Israëlische nervositeit over de ambities van zijn erfvijand Iran over de grens in Syrië. Iran biedt net als Rusland sinds 2011 steun aan Syrisch president Bashar al-Assad, nadat die zwaar aan het wankelen ging in de strijd tegen een bont allegaartje van extremistische en meer gematige rebellen. Teheran stuurde militair adviseurs, paramilitaire groepen en honderden goed getrainde militairen van al-Quds, een elitedivisie binnen de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran bewapende zowel de troepen van Assad als van het pro-Iraanse Hezbollah, dat ook in Syrië meevecht.

Regionale machtsblok

Bijna zeven jaar in het conflict is Iran niet langer enkel het regionale machtsblok dat lokale facties steunt en financiert om strijd te leveren met andere aanwezige regionale grootmachten. Volgens Israël deelt Iran zelf de lakens uit in Syrië, bouwt het militaire basissen en maakt het Syrië tot een bruggenhoofd voor wapenleveringen aan Hezbollah in diens thuisbasis Libanon. Voor Israël is dat een rode lijn: in geen geval mogen er geavanceerde raket- en wapensystemen belanden bij Hezbollah in Libanon, op een steenworp van Israël.

Daarom voert Israël al jaren diep op Syrische grondgebied acties uit, en wil het nu de Iraanse machtsbasis in Syrië kortwieken. 'Het is duidelijk dat de burgeroorlog in Syrië op zijn einde loopt en Iran het momentum grijpt om het machtsevenwicht in Syrië en het Midden-Oosten in zijn voordeel te doen uitdraaien', aldus een anonieme Israëlische generaal in de Israëlische media.

277 Burgeroorlog De VN rapporteert voor afgelopen week 277 burgerslachtoffers in Syrië, het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in 2011.