Commotie over dood baby Brits-Nederlands IS-koppel

In een vluchtelingenkamp in Syrië is een baby van een westers jihadistenkoppel gestorven. De Britse minister van Binnenlandse Zaken ligt onder vuur omdat hij de terugkeer van de Britse vrouw met haar kind tegenhield.

Heel wat westerse regeringen - ook de Belgische - worstelen met de vraag wat ze moeten doen met hun onderdanen die zich bij de terreurorganisatie Islamitische Staat in Irak en Syrië hebben aangesloten, en in het bijzonder met IS-vrouwen en hun kinderen.

Het debat laait dezer dagen hoog op in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland naar aanleiding van de dood van de drie weken oude zoon van de veroordeelde Nederlandse jihadist Yago Riedijk en zijn vrouw Shamima Begum. Hij zou gestorven zijn in een Koerdisch vluchtelingenkamp in Syrië waar het koppel zit.

De Nederlander sloot zich in 2015 aan bij IS. Niet veel later trouwde hij met de toen 15-jarige in Londen geboren Begum, vlak na haar aankomst in IS-bolwerk Raqqa.

Hij is in Nederland bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel omdat hij zich heeft aangesloten bij een terroristische organisatie. Riedijk liet onlangs weten dat hij terug naar Nederland wil en dat hij spijt heeft van zijn aansluiting bij Islamitische Staat. Hem wacht een gevangenisstraf van zes jaar.

Zijn vrouw - nu 19 jaar - toonde in interviews geen spijt dat ze naar Syrië is gereisd. Ze voegde er ook aan toe dat het zicht van afgehakte hoofden haar ook niet had afgeschrikt. Ze vroeg wel om terug naar haar geboorteland te kunnen terugkeren om haar zoon te laten opgroeien.

Nationaliteit

Maar de Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid trok drie weken geleden haar Britse nationaliteit in, waardoor ze met haar kind in het kamp bleef zitten. Volgens de Britse autoriteiten heeft zij ook de Bengaalse nationaliteit, omdat haar moeder uit Bangladesh komt. Eerder had de familie van Begum in een brief aan Javid nog gevraagd haar niet in de steek te laten. Ze vroegen hulp van de overheid om het kindje terug naar het Verenigd Koninkrijk te halen. Oppositieleider Jeremy Corbyn vond dat de vrouw 'het recht heeft om terug te keren' en deed de beslissing om de nationaliteit af te pakken als 'extreem' af.

Volgens Javid was zijn beslissing uit veiligheidsoverwegingen genomen. Opiniepeilingen wezen uit dat de meeste Britten achter de keuze van Javid staan.