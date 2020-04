Corona leidt tot wapenstilstand in Jemen

Begin 2015 barstte in Jemen een hevige strijd los toen de Houthi-rebellen, geruggensteund door Iran, de overwegend soennitische regering in Sanaa omverwierpen. Uit vrees hun bondgenoot in de regio kwijt te spelen, kwam een coalitie van soennitische landen onder leiding van Saoedi-Arabië tussenbeide om het regime in Jemen in het zadel te houden. Het bloedvergieten kostte al 100.000 levens en stortte 24 miljoen Jemenieten in hongersnood.