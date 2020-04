Coronapandemie haalt migrantencrisis in...

Griekenland meldt de eerste positieve coronatests onder de 110.000 migranten op zijn grondgebied. Het horrorscenario van een uitbraak in overbevolkte kampen zonder basishygiëne lijkt zich te voltrekken.

De uitbraak van het coronavirus verhulde alleen tijdelijk Europa's andere grote uitdagingen. Eén probleem dat telkens als een blikje vooruit werd geschopt, dreigt nu in ons gezicht te ontploffen.

In Griekenland is een migrantenkamp, 75 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Athene, hermetisch afgesloten nadat 24 mensen positief hebben getest voor het virus. Eerder waren er zes positieve gevallen in het migrantenkamp Moria op het eiland Lesbos. Dat staat met 20.000 mensen op een precair kluitje symbool voor de Griekse migratiechaos.

Mensonwaardig

Op Lesbos, Chios, Samos, Leros en Kos, een archipel voor de Turkse kust, zitten 40.000 migranten verspreid in geïmproviseerde kampen. Op het vasteland zitten er nog 70.000. Het gaat om mensen die de voorbije jaren naar Turkije reisden en vandaar de Egeïsche Zee naar Griekenland overstaken.

De Griekse staat - deels uitgekleed in de nasleep van de financiële crisis in 2008 - had niet de capaciteit om al die mensen de correcte procedure en opvang te bieden. Daarom zit er al jaren een mix van mensen die de vluchtelingenstatus al hebben, asielzoekers die wachten op de afronding van hun dossier en mensen die geen kans maken op de vluchtelingenstatus en illegaal in Griekenland verblijven.

Ngo's bestempelen de toestand in de kampen al jaren als mensonwaardig. Hulporganisaties waarschuwen voor een humanitaire ramp als het coronavirus zich met een ongekende snelheid verspreidt in de overbevolkte kampen.

Er is onvoldoende gezondheidszorg, sanitair en stromend water. Daardoor is het onmogelijk voor migranten genoeg afstand van elkaar te houden en geregeld hun handen te wassen, de twee geboden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) om corona-besmetting te vermijden.

Griekenland is tot nu grotendeels gespaard van het virus. Er zijn 1.415 geregistreerde besmettingen en officieel 50 doden gevallen. Toch is ook in Griekenland het publieke leven stilgelegd en moeten mensen zoveel mogelijk thuisblijven.

Corona rukt op in Turkije Het coronavirus rukt bijzonder snel op in Turkije. Het land telt nu officieel 18.000 geregistreerde coronapositieven, waarmee Turkije mondiaal in de top-10 komt, en 356 doden. De autoritaire president Recep Tayyip Erdogan en diens AK-partij staan niet bekend om hun meest open transparante overheidscommunicatie waardoor veel Turken twijfelen aan de officiële cijfers. Zeker omdat overal in het land flink meer begrafenissen gemeld worden. Erdogan staat steeds meer onder druk om strengere maatregelen te nemen. Het internationale luchtruim is dan wel gesloten, net als winkels en cafés en ouderen mogen 's avonds niet meer buiten. Maar overdag blijft het een mierennest in grote steden als Istanboel, waar de economie volop blijft draaien. Erdogan lijkt zich nog te verzetten tegen een uitgaansverbod, omdat het een zware klap zou zijn voor de economie die na jaren van slabakken eindelijk wat beterschap vertoonde.

Ngo's roepen op de migranten zo snel mogelijk te evacueren van de eilanden. De Oostenrijker Gerald Knaus, chef van de denktank European Stability Initiative (ESI) en de architect van een Europees-Turkse deal om de Griekse migratiecrisis onder controle te krijgen, dokterde een noodplan uit.

Hij stelt voor 35.000 mensen per direct van de eilanden te halen en 25.000 onder te brengen in kampen in aanbouw en volledig nieuwe ac­com­mo­datie op het vasteland. Daarnaast hoopt hij dat andere EU-landen samen 10.000 in Griekenland erkende vluchtelingen binnen tien dagen willen overnemen.

Door een eerdere deal, die losstaat van de coronacrisis, worden enkele duizenden minderjarigen zonder verwantschap met een volwassene ten laatste volgende week vanop de eilanden overgebracht naar andere lidstaten in de EU. België doet niet mee.

Heeft het voorstel-Knaus kans op slagen? Zero. Geen Europese lidstaat die in volle gezondheidscrisis de mankracht heeft een luchtbrug op te zetten. Laat staan dat er draagvlak voor is bij een door corona getraumatiseerde bevolking die in meerderheid migratiekritisch is.

De enige vorm van migratie die overblijft, is de repatriëring van onderdanen uit het buitenland. Voor de rest zijn buitengrenzen dicht - op de Middellandse Zee is de al fel verminderde stroom helemaal stilgevallen. Ook zijn de grenzen binnen de Schengenzone voor vrij verkeer gesloten en de asielloketten overal op slot.

De Internationale Migratie-Organisatie (IOM) en het VN-Vluchtelingenbureau UNHCR zijn al hun programma's gestopt om vluchtelingen uit kampen voor een nieuw leven naar het Westen te brengen.

Topje van de ijsberg

De Griekse kwestie is dan nog het topje van de ijsberg. Ze is verbonden met een ruimer migratievraagstuk dat op een nog grotere humanitaire catastrofe kan uitdraaien.

Kort voor de coronacrisis kwam het tot een krachtmeting aan de Grieks-Turkse grens. Turkije stuurde er duizenden migranten naartoe, om druk te zetten, zodat Europa miljarden zou blijven meebetalen voor de opvang van 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije.

Door de snelle opmars van het virus in Turkije is er een grote vrees dat zich ook onder die groep een drama zal voltrekken, net als even verderop over de grens met Syrië. Daar leven 2 miljoen Syriërs, verzwakt door de zware ontbering van jaren gewapend conflict.