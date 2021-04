Corruptieproces tegen Israëlische premier Netanyahu hervat

De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu heeft zich maandag aangemeld bij de rechtbank in Jeruzalem, waar het corruptieproces tegen de premier wordt hervat.

De 71-jarige Netanyahu is de eerste zittende premier die terechtstaat. Hij wordt aangeklaagd voor corruptie, fraude en misbruik van vertrouwen in drie zaken. Hij zou systematisch dure geschenken aanvaard hebben en, in ruil voor gunsten, geprobeerd hebben om positieve berichtgeving te verkrijgen.