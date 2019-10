Criekemans: 'Sancties zijn vooral waarschuwingsschot'

De Amerikaanse sancties zullen Turkije niet hard raken, zegt professor internationale politiek David Criekemans. Belangrijker is dat vicepresident Mike Pence naar Ankara trekt om te onderhandelen.

Turkije leek dinsdag niet meteen onder de indruk van de eis van de Verenigde Staten om de invasie in Noord-Syrië te stoppen. Het Turkse leger zette zijn offensief onverdroten voort en bombardeerde onder meer de grensstad Ras al Ain. Ook de Turkse beurs en munt reageerden amper. De lira steeg dinsdag licht van 6,54 per euro naar 6,47 per euro.