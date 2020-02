Crisis in Syrië test voor verstandshuwelijk tussen Erdogan en Poetin...

De strijd om het Syrische rebellenbolwerk Idlib gaat naar een climax. De schermutselingen vormen een beproeving voor het verstandshuwelijk tussen de sterke mannen in Ankara en Moskou, Recep Tayyip Erdogan en Vladimir Poetin.

In Syrië lijkt de eindstrijd om de controle over de provincie Idlib ingezet. Beetje bij beetje slaagden soldaten van het Syrische regeringsleger er de voorbije weken met Russische luchtsteun in delen van het laatste rebellenbolwerk in het land te heroveren.

De gevechten maakten niet alleen slachtoffers onder de Syrische militairen en de opstandelingen. Begin deze week kwamen ook acht Turkse soldaten om toen het Syrische leger hun stellingen in Idlib bestookt had. Een vergelding liet niet lang op zich wachten. Bij Turkse bombardementen op posities van het Syrische leger kwamen zeker 13 militairen om.

Verkeerde keelgat

De incidenten schoten Erdogan in het verkeerde keelgat. De woede van de Turkse president richt zich in eerste instantie op zijn Syrische evenknie Bashar al-Assad. Maar de afgelopen dagen spoorde hij zijn Russische collega Vladimir Poetin ook aan zijn Syrische bondgenoot in het gareel te houden. 'We verwachten dat Rusland het Syrische regime een halt toeroept', zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, donderdag nog eens.

Turkije en Rusland zijn veroordeeld tot samenwerken vanwege hun economische verwevenheid. In hun relaties primeren realpolitik en pragmatisme. Jana Jabbour Turkije-expert aan Sciences Po in Parijs

De uitspraken kwamen er een dag nadat Erdogan het Syrische regime een ultimatum gesteld had. Trekken Assads militairen zich tegen eind deze maand niet terug van bepaalde posities in de regio Idlib, dan zal Turkije niet aarzelen geweld te gebruiken om hen te verdrijven, klonk het.

Erdogan kant zich hevig tegen een grootscheeps regeringsoffensief in het rebellenbolwerk. Hij vreest dat zo'n operatie nog maar eens een grote vluchtelingenstroom naar zijn land op gang gaat brengen. In een poging dat scenario te voorkomen sloot hij op 12 januari een staakt-het-vuren met de Russen. Maar dat blijft dode letter.

Verstandshuwelijk

Stilaan dringt de vraag zich op of de crisis in Syrië een bedreiging vormt voor het verstandshuwelijk dat Erdogan en Poetin in 2016 aangingen. De Turkse leider had toenadering gezocht tot zijn Russische collega na de mislukte coup tegen zijn regime. Het leek hem geen slecht idee nieuwe vrienden te zoeken na de westerse kritiek op zijn aanpak van politieke tegenstanders.

Erdogan en Poetin schoven eeuwen van rivaliteit opzij omdat ze beseften dat een partnerschap de sleutel kon zijn tot de verwezenlijking van hun strategische doelen op een moment dat de Amerikaanse invloed in de regio afneemt. 'Rusland kan moeilijk opereren in het Midden-Oosten als het in conflict ligt met Turkije. Dat zou grote problemen veroorzaken', zegt Gleb Pavlovski, een voormalig adviseur van het Kremlin.

Economische verwevenheid

De voormalige aartsrivalen vonden elkaar ook in andere domeinen. Zo bouwt Rusland de eerste Turkse kerncentrale. En vorige maand huldigden de twee landen TurkStream in, een pijpleiding die Russisch gas via de Zwarte Zee naar Turkije en verschillende landen in Europa zal voeren.

We verwachten dat Rusland het Syrische regime een halt toeroept. Mevlut Cavusoglu Turkse minister van Buitenlandse Zaken

Moskou en Ankara sloten de afgelopen maanden ook defensiecontracten. Tot woede van de Verenigde Staten. Washington zag met lede ogen aan hoe een NAVO-partner militair in zee ging met een land dat op gespannen voet leeft met heel wat leden van de trans-Atlantische alliantie.