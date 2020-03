'De wereld helpt de Syriërs niet. Ze kijkt gewoon toe.'

De Syrische dokter Amani Ballour aan het werk in het ondergrondse ziekenhuis in Al Ghouta.

De Syrische dokter Amani Ballour ziet dat in negen jaar Syrische burgeroorlog weinig veranderd is. 'We droomden van vrijheid, democratie, mensenrechten. Nu vragen we enkel hulp voor mensen die aan het sterven zijn.'

De Syrische dokter Amani Ballour ziet in de eindstrijd in de Syrische provincie Idlib veel gelijkenissen met het beleg van Al Ghouta, de langst belegerde stad in Syrië. Zes jaar lang werkte ze er als kinderarts in een ondergronds ziekenhuis, tot ze moest vluchten en in Turkije belandde. Haar verhaal staat centraal in de documentaire 'The Cave', die genomineerd was voor een Oscar. Momenteel toert ze door Europa om hulp te vragen voor haar landgenoten.

'Ik ben zeer gefrustreerd over wat in Idlib gebeurt', zegt ze in een gesprek bij de Koning Boudewijnstichting, die mee haar schouders zetten onder het Al Amal fonds, waarmee Ballour meisjes en vrouwen in conflictgebieden wil ondersteunen. 'Het toont dat er sinds Al Ghouta nog niets veranderd is. Mijn collega's en ik werkten toen in heel moeilijke omstandigheden, in het donker onder de grond. We waren maar met een paar dokters en er waren amper medicijnen. We hadden honger. We waren bang. We werden constant gebombardeerd. Een ziekenhuis hoort niet ondergronds te zijn, maar we konden niet anders omdat het regime ziekenhuizen vernietigde.'

'We hoopten toen dat iemand ons zou helpen, maar de internationale gemeenschap deed niets. Zelfs niet toen president Bashar al-Assad Assad chemische wapens inzette en in één nacht meer dan 1.000 mensen vermoordde. We zagen mensen voor onze ogen stikken. De hele wereld wist dat.'

'Ze keken gewoon toe en ze kijken nog altijd toe. Dat is frustrerend. De situatie in Syrië is erger dan ooit. Met de steun van Rusland en Iran blijft het Syrische regime moorden. Honderdduizenden Syriërs zitten opgesloten. In Idlib zijn 1 miljoen mensen op de vlucht. Ze hebben niets: geen onderdak, geen eten, geen medicijnen. Kinderen vriezen dood.'

Vorige week publiceerden 14 Europese ministers van Buitenlandse Zaken een opiniestuk waarin ze opriepen het geweld in Idlib te stoppen. Met die demarche wilden ze ook druk zetten op de VN-Veiligheidsraad, die in januari het aantal humanitaire corridors in Idlib terugbracht van vier naar twee, voor een periode van zes maanden. In juli wordt beslist of die periode wordt uitgebreid. Assad-bondgenoot Rusland ligt dwars.

'Mijn collega's in Idlib proberen verder te werken en mensen te helpen, maar ze worden met grote tekorten geconfronteerd', zegt Ballour. 'Nog maar twee maanden geleden bombardeerde en vernietigde Rusland drie grote ziekenhuizen. Het deed twee van de vier humanitaire corridors, waarlangs voedsel en medische hulp naar Idlib gebracht werden, sluiten. Twee corridors zijn niet genoeg. De noden zijn gigantisch. Zonder humanitaire hulp kunnen die mensen niet leven. Wat nu toekomt, is veel te weinig in vergelijking met wat nodig is.'

Intussen staat de Syrische president Bashar al-Assad in Idlib dichter dan ooit bij de inname van het laatste grote rebellengebied. De jongste drie maanden voerden zijn troepen met Russische luchtsteun de aanvallen op. Een mix van burgers, jihadisten en rebellen die steun van Turkije krijgen, zitten er als ratten in de val en van de hoge verwachtingen bij het begin van de revolutie blijft maar weinig over, zegt Ballour.

'In het begin van de Syrische revolutie vroegen we vrijheid, democratie, mensenrechten. We wilden leven zoals ze in andere landen leefden. Het is triest om te zeggen, maar nu vragen we alleen humanitaire hulp. We vragen de mensen te helpen die aan het sterven zijn. Het is nog niet te laat, al wachten we intussen negen jaar.'