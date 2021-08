Defensie staat klaar om mensen uit Aghanistan te evacueren

Minister van Defensie Ludivine Dedonder stelt militaire vliegtuigen paraat om mensen terug te halen uit het door de taliban heroverde Afghanistan. Op dit moment lijkt landen op de luchthaven van Kaboel onmogelijk.

'Na de zeer zorgwekkende ontwikkeling van de situatie in Afghanistan stellen we voor om een reeks middelen te activeren', zegt minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) in een persbericht.

'Concreet gaat het om een A400 M, twee C130's en een Falcon7X. Een deel van het NEO-detachement (non-combatant evacuation operations) staat ook klaar om te helpen bij het organiseren van een evacuatie vanaf de luchthaven van Kaboel.'

Stormloop

Het is de bedoeling mensen te evacueren die de voorbije decennia in dienst waren van de internationale coalitie tegen de fundamentalistische beweging taliban. Nu die het land weer volledig onder controle hebben, is er geen twijfel dat de jacht geopend wordt op Afghanen die samenwerkten met het westen. Ook het Belgische leger deed beroep op lokale mensen. Het is een stormloop op de luchthaven van Kaboel in de hoop weg te raken.

Het kernkabinet beslist maandagavond of de vluchten naar Kaboel vertrekken.

Dedonder: 'De tolken en Afghaanse medewerkers die zich hebben ingezet voor de Belgische belangen hebben de mogelijkheid zich bij onze autoriteiten kenbaar te maken. Die mensen waren ook vaak in dienst van andere landen. Ze hebben dus ook de mogelijkheid om een ​​visum aan te vragen voor een ander land.'

Maandagavond zitten de federale topministers bijeen in het kernkabinet om zich te buigen over de Afghaanse kwestie. Daar zal worden beslist of de vluchten effectief vertrekken.

Gestrande tolken

Een Nederlands militair vliegtuig was maandagochtend al onderweg naar de Afghaanse hoofdstad. Het ministerie van Defensie plant volgens de Volkskrant meerdere militaire vluchten naar Kaboel om er gestrande tolken, lokaal ambassadepersoneel en gezinnen op te halen.