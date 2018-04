Dodelijkste aanslag in drie maanden treft Kaboel

Bij een aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn minstens 57 doden en 119 gewonden gevallen. Het is de dodelijkste aanslag sinds januari, toen een ambulance vol springstoffen een honderdtal mensen doodde.

De fundamentalistische terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag opgeëist. Het getroffen centrum ligt in het westen van de stad waar veel mensen wonen van de Hazara, een sjiitische minderheid die al meermaals door IS geviseerd werd.

Het gaat om de op één na dodelijkste aanslag in Afghanistan sinds januari, maar de terreur is een alledaags gegeven in het land. Volgens de Verenigde Naties werden in de eerste drie maanden van dit jaar – dus zonder de aanslag van vandaag – al meer dan 750 mensen gedood of verminkt door zelfmoordaanslagen van islamistische strijders zoals de taliban. Die taliban hebben hun terreuracties intussen nog opgevoerd in een ‘lente-offensief’.