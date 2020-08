Donorconferentie na explosie Beiroet

Op initiatief van de Franse president Macron is er zondag een internationale donorconferentie voor Beiroet. Intussen wordt er nog steeds gezocht naar slachtoffers in het puin na de explosie.

Wereldleiders overleggen zondag over de hulpverlening aan Libanon. De Franse president Emmanuel Macron organiseert die donorconferentie in samenwerking met de VN en leidt die via een videoverbinding, maakte zijn kantoor bekend.

Eerder liet ook de Amerikaanse president Donald Trump al weten mee te doen. 'We hebben een conferencecall op zondag met president Macron, leiders van Libanon en leiders uit andere delen van de wereld', zei hij.

Veel landen stuurden al reddingswerkers en hulpgoederen naar Libanon na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Die heeft een deel van de stad verwoest en aan meer dan 150 mensen het leven gekost.



Ook ziekenhuizen raakten beschadigd en worstelen met de toestroom van gewonden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft al gezegd dat zeker 15 miljoen dollar (bijna 13 miljoen euro) nodig is voor acute medische hulp en andere dringende humanitaire hulpverlening.

De leiders gaan zondag waarschijnlijk bespreken hoe de internationale hulp rechtstreeks ten goede kan komen aan Libanese burgers. Macron heeft boze Libanese burgers bij een recent bezoek beloofd dat de steun niet in corrupte handen zal belanden.

Intussen laat het Libanese ministerie van Volksgezondheid weten dat er 25 mensen zijn teruggevonden onder het puin van de enorme ontploffing in de haven van Beiroet. Hun identiteit is nog niet vastgesteld. Er zijn zeker nog 45 mensen vermist. Minstens 154 mensen kwamen om bij de explosie, 5.000 werden gewond en ongeveer 300.000 raakten dakloos.